Rebecca de Alba reacciona al arrepentimiento de Agustín Fernández tras afirmar que tuvieron un encuentro

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Agustín Fernández aseguró que había tenido un encuentro con Rebecca de Alba. En una plática con Adrián Marcelo, narró que había pasado una noche con ella hace ocho años y dejó entrever que había recibido dinero por ello.

Según la versión del argentino, ni siquiera intercambiaron números, pues todo fue cuestión de un “momento”. Sin embargo, señaló que había pasado “de todo”.

Tras salir de La casa, pidió una disculpa y aseguró que se había “equivocado de persona”. En un encuentro con la prensa, reconoció su error: “Me confundí de persona. Soy bien pend… no lo quiero decir, pero sí, a ella le tengo que pedir una disculpa, hablaba de otra persona, no sabía que era ella”, dijo.

Por su parte, en una entrevista para el programa ‘La Saga’, Rebecca negó conocer a Agustín y sugirió que solo había dado esas declaraciones para llamar la atención: “No, no lo conozco y dijo que hace como 8 años o no tengo buena memoria... No, pero no... O no me acuerdo”.

Rebecca de Alba reacciona al arrepentimiento de Agustín Fernández

Aunque ya se aclaró que no tuvo nada que ver con el argentino, Rebecca de Alba fue cuestionada nuevamente sobre el tema en un encuentro con los medios.

La presentadora mencionó que, si bien estaba consciente de que el amigo de Nicola Porcella se disculpó por su “error”, nunca se sintió “molesta” u “ofendida” por el comentario del influencer.

Rebecca de Alba “Ahora se disculpa, pero no me siento ofendida. No me tomo algo de manera personal. Tampoco es algo grave. Miren, la nota que sale hoy, mañana ya se olvidó, y más en este programa. Estaban ocurriendo cosas las 24 horas”

Si bien comentó que, para sus fans y su círculo cercano, Agustín fue “poco caballero” al hablar así de su supuesto encuentro, la famosa indicó que no necesita las “disculpas” del exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

“Yo no necesito que me pida disculpas nadie. Estoy tranquila, estoy contenta. No necesito eso. Hay que ver cómo se presentan las cosas y a ver qué dice, pero, de entrada, soy una persona que digo ‘no me lo tomo de manera personal’ y yo no soy una persona rencorosa. No pasa nada. No me molestó, me sorprendió”, expresó.

Rebecca de Alba revela quién es su favorito para ganar ‘LCDLFMX’

En otros temas, Rebecca de Alba confesó quién le gustaría que ganara la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que el próximo 29 de septiembre se vivirá la gran final, donde se definirá si Arath, Mario, Karime o Gala se llevará el triunfo.

Para Rebecca, quien merece coronarse como el campeón de esta edición del reality es Mario Bezares, pues lo considera un gran ser humano.

“¿Para que gane? Mayito. Tengo mi favorito porque yo viví esa época de tele dorada. (Paco Stanley y Mario Bezares) eran mis vecinos de foro (en Televisa). Es un hombre sumamente amable. Un señor educado y encantador. Se merece volver. Tiene mucho para dar. Lo sé desde hace décadas”, señaló.

