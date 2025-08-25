Alexis Ayala y Facundo protagonizan pelea tras la eliminación de Priscila en La casa de los famosos México

La más reciente gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’ dejó mucha tensión a su paso, principalmente entre Alexis Ayala y Facundo. Y es que, tras la salida de Priscila Valverde, el actor discutió con el comediante y hasta le hizo una contundente exigencia, ¿de qué se trata?

¿Por qué Alexis Ayala y Facundo discutieron tras la salida de Priscila Valverde de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El momento incómodo se suscitó durante la cena en ‘La casa de los famosos México’. Alexis Ayala le comenzó a reclamar a Facundo por “haber gritado” mientras se estaba “sincerando” con Priscila Valverde. Si bien el conductor trató de negar todo, el actor aseguró haberlo escuchado, pero que simplemente no quiso hacerle caso en ese momento.

Ante esto, Facu le comentó no haber entendido el motivo por el que empezó a tararear una canción durante su sinceramiento con Priscila: “¿Cuál es el significado de eso?, ¿es como que no tienes nada que ver con ella? Si te pregunto (el significado) es porque no lo encontré”, resaltó.

Pese a la insistencia del también cómico, el esposo de Cinthia Aparicio se negó a responder y solamente se limitó a decir que él tendrá que encontrar el motivo de sus palabras. Al ver que le contestaba con evasivas, Facundo decidió ser más directo y preguntar si su canto era una manera de decirle a Valverde que era “tonta”.

“Mi duda es, ¿es como decirle que es tonta? Yo te decía para ayudarte porque pareció como que la insultabas de que era tonta, por eso yo te doy la oportunidad”, manifestó.

Al parecer, las palabras del presentador generaron mucha molestia en Ayala, quien le exigió que no “pusiera palabras en su boca”, afirmando que nunca ha sido su intención insultar a alguien de ‘La casa’.

“No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, eso sí te lo voy a agradecer y te lo voy a decir bien en serio, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho y mucho menos que insulten a una persona” Alexis Ayala

Si bien Facu afirmó que jamás buscó atacarlo o acusarlo de algo, Alexis decidió dar por concluido el tema y dijo: “Eso es lo que tú estás interpretando. Se acabó el tema para mí”. Aunque la pelea no escaló a más, sí dejó mucha incomodidad en el resto de los habitantes.

¿Qué pasó en el sinceramiento entre Alexis Ayala y Priscila Valverde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante el sinceramiento, Priscila Valverde se paró frente a Alexis Ayala y le dijo que, si bien no lo consideraba una mala persona, hubo comentarios que hizo contra el team Día que no le gustaron, y cree que, probablemente, puedan tener una buena relación solo si él sale de ‘La casa de los famosos México’.

“Definitivamente, no hay un lazo entre nosotros, no tengo tantas ganas de formarlo aquí. Sé que allá afuera vamos a coincidir muchísimo y creo que nos podemos compartir más cosas allá afuera que aquí adentro”, expresó.

Ante esto, Alexis simplemente se limitó a decir su famosa frase: “Buscaré algo de valor en tus palabras”, para luego ponerse a cantar.

Alexis Ayala “Buscaré algo de valor en lo que me dices, Priscila, la, la, la, la. Es lo único que puedo hablar contigo. Gracias”

Las breves, pero contundentes palabras de Alexis dieron de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su postura y creen que “devoró” a Priscila, otros consideran que su discurso es repetitivo y piden que sea “más original”.

Sinceramiento entre Alexis Ayala y Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, estas cuatro celebridades han sido eliminadas por decisión del público de ‘La casa de los famosos México 2025’:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

En tanto que estos 11 famosos siguen en competencia para ganar los ansiados 4 millones de pesos del primer lugar:

Facundo Alexis Ayala Aarón Mercury Dalilah Polanco Aldo de Nigris Mar Contreras Shiky Mariana Botas Elaine Haro Abelito El Guana

