¿Ana Brenda Contreras admite que insultó a Alexis Ayala, su ex? Esto dijo del polémico video que reposteó

Hace unos días, Ana Brenda Contreras se colocó en el centro de la controversia luego de que internautas interpretaron que había lanzado una indirecta contra su ex, Alexis Ayala, actual participante de La casa de los famosos México 2025. Ahora, la actriz rompió el silencio y reveló su postura ante dicha polémica.

Aunque, en redes, Alexis Ayala ha sido alabado por sus contundentes posicionamientos en ‘La casa de los famosos México’. Esto en la gala de eliminación del reality, hay otros internautas que considerarían que el ‘villano de telenovelas’, supuestamente, no daría contenido en su estancia en ‘La casa’, dado que solo se “dormiría”. Lo anterior lo ha llevado a que lo llamen “mueble”.

Ana Brenda Contreras opina indirectamente sobre Alexis Ayala en La casa de los famosos México / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Ana Brenda Contreras sobre la participación de Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

El nombre de la actriz Ana Brenda Contreras acaparó la atención de redes sociales. Esto, luego de que reposteó en TikTok un clip de Ana Martín, el cual fue considerado por usuarios como una indirecta a Alexis Ayala. En este aparece un mensaje con una polémica frase:

“Chin.. tu mad…, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”. Ana Martín

El clip fue publicado junto a una polémica frase que, presuntamente, iba dirigida a Alexis Ayala, a quien se le calificó como “mueble”: “Yo cada que muebLexis respondió a sus posicionamientos”.

En redes sociales causó revuelo que tal video en el que, supuestamente, se critica y ‘mientan la madre’ a Alexis Ayala, fue reposteado por la actriz. Incluso, aparecía en la zona de ‘publicaciones compartidas’, la cual está visible en su perfil para todo público.

Aunque no hizo mención directamente en contra de Alexis Ayala, su exnovio, la actriz si desató controversia entre usuarios, dado que consideraron que, supuestamente, le lanzó una indirecta al actor.

Ana Brenda Contreras TikTok / IG: @alexisayala

¿Qué respondió Ana Brenda Contreras al video que compartió de Alexis Ayala en TikTok?

En una reciente entrevista para el programa '¡Siéntese quien pueda!’, Ana Brenda Contreras compartió que estaba “avergonzada” por la polémica que generó el video que reposteó de su ex. Incluso, subrayó que suele compartir ”tonterías”.

Eso no es todo, la famosa también señaló que no ha tenido tiempo de ver ‘La casa de los famosos México’ 2025, dado que está enfocada en el cuidado de su bebé recién nacida.

Ana Brenda Contreras / IG: @anabreco

“Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo, todas las redes ardiendoy yo decía: ‘¿Qué hice? O sea, ¿qué hice? No entiendo nada’. ¡Qué vergüenza!, o sea, de verdad, una disculpita no leí lo que decía” Ana Brenda Contreras

Finalmente, Contreras también puntualizó que su acción fue enfocada a la actuación de su colega Ana Martín, destacó que la mayoría de las veces que ve sus videos, los toma con gran humor.

“Yo vi el video de Ana Martín y me dio mucha risa. A ver, estoy postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras”, agregó.

Alexis Ayala / Redes sociales

Además, no dio conocer su postura con respecto a la participación de Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, dejó claro a internautas que todo el tema del video de TikTok se trató de un malentendido.

Al momento, Ana Brenda Contreras optó por quitar de su perfil de TikTok el video en el que, supuestamente, se menciona a Alexis Ayala.

Así lo dijo Ana Brenda Contreras:

¿Cómo fue la relación amorosa entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala comenzaron su romance cuando ella tenía 19 años y él 39. Su relación surgió en 2005, tras coincidir en la telenovela ‘Barrera de amor’.

Luego de conocerse durante las grabaciones, iniciaron un noviazgo que rápidamente llamó la atención en el medio artístico. En cada aparición pública tenían muestras de afecto. Incluso, llegaron a hablar de un posible compromiso. Sin embargo, en 2009 decidieron separarse. Ambos señalaron que con el tiempo su lazo se transformó en una amistad más que en una relación sentimental.

La relación entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala generó interés por la diferencia de 20 años que había entre ambos.