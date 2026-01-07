¿Ana Brenda Contreras enfrenta una crisis matrimonial tras rozar la muerte por una bacteria?

Lo que comenzó como un viaje soñado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más aterradores en la vida de Ana Brenda Contreras. La actriz mexicana no solo enfrentó una grave crisis de salud provocada por una bacteria, sino que, tras compartir su experiencia, un mensaje con tintes irónicos en redes sociales desató rumores sobre una posible crisis matrimonial. ¿Está todo bien con su esposo?

Mira: ¿Ana Brenda trató mal a actriz de “Corazón indomable”? ¡La actriz rompe el silencio!

Ana Brenda Contreras habla de su proceso para ser madre / IG: @anabreco

¿Qué le pasó a Ana Brenda Contreras y por qué estuvo hospitalizada de emergencia en Nueva York?

Ana Brenda Contreras relató en su podcast “Ella sin filtros” uno de los momentos más angustiantes de su vida, cuando su salud colapsó mientras se encontraba de vacaciones en Nueva York. Aunque ya se sentía mal antes de viajar, decidió continuar con el plan y abordar el vuelo junto a su esposo, sin imaginar lo que estaba por venir.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito…”, contó la actriz, dejando claro que su cuerpo ya estaba enviando señales de alerta.

Al llegar a la ciudad, los síntomas se intensificaron: cansancio extremo, náuseas persistentes y una sensación de que su cuerpo simplemente no respondía. “Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle… algo sentía que no me entraba… Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’”, recordó.

El episodio más alarmante ocurrió horas después, cuando despertó de una siesta y notó ganglios inflamados de forma desproporcionada, además de dolores intensos en todo el cuerpo. “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes… Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo”, relató.

Mira: Ana Brenda defiende a Gala Montes por críticas de no haber estudiado actuación: “Trabaja desde los seis años”

¿Ana Brenda Contreras estuvo en peligro de muerte por una bacteria?

La actriz, Ana Brenda Contreras, fue ingresada de emergencia a un hospital, donde los médicos realizaron múltiples estudios que arrojaron resultados alarmantes. El nivel de plaquetas estaba peligrosamente bajo, lo que encendió todas las alertas médicas.

“Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil… (Me dijeron): ‘Estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar…”, narró Ana Brenda.

Durante horas, el panorama fue incierto y aterrador. Incluso se mencionaron posibles procedimientos invasivos. “Nos pintaban algo horrible, nos hablaban de muchas cosas, de enfermedades fuertes… me hablaban de un raspado de médula”, confesó.

Ana Brenda Contreras reveló que se quitó los implantes / Instagram

Finalmente, los médicos determinaron que la causa fue una bacteria adquirida por alimentos, la cual provocó una reacción exagerada en su organismo.

“Después del susto de nuestras vidas… llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí”. Ana Brenda Contreras

Aunque el diagnóstico fue menos grave de lo que se temía, el miedo ya estaba sembrado. “Mi cuerpo estaba en números rojos… algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente”, agregó.

El pensamiento que más la atormentó fue uno solo: su hija. “Cuando pasa algo así lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella’”, compartió con la voz entrecortada.

Ana Brenda Contreras presume a su bebé / IG: @anabreco

¿Ana Brenda Contreras atraviesa una crisis matrimonial? El video que desató rumores

Cuando parecía que todo había quedado en un gran susto, Ana Brenda Contreras volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un motivo distinto. Un video publicado en TikTok encendió las especulaciones sobre una posible crisis con su esposo.

En el clip, la actriz aparece sola, cantando un fragmento de “La Perla” de Rosalía, canción viral por interpretarse como una tiradera a un ex amor. A esto se sumó un texto que no pasó desapercibido: “yo en la primer diferencia con mi señor esposo”.

Por si fuera poco, en la descripción escribió: “Como cuando no me da los buenos días por ejemplo”, lo que muchos interpretaron como el motivo de una pelea de esposos.

Sin embargo, la propia actitud de la actriz dejo claro que el video fue hecho con humor, una forma sarcástica de reírse de las discusiones cotidianas que existen en cualquier relación. Hasta el momento, no hay confirmación de una crisis real en su matrimonio.

Aquí el video de Ana Brenda que alertó a todos:

¿Con quién está casada Ana Brenda Contreras y cómo es su vida familiar hoy?

Ana Brenda Contreras está casada con el empresario Zacarías Melhem, con quien contrajo matrimonio el 27 de enero de 2024 en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo. Su historia de amor comenzó gracias a un vínculo familiar, ya que él es hermano de Daniela Melhem, amiga cercana de la actriz.

La boda fue un evento elegante y emotivo que duró dos días, con una ceremonia religiosa íntima y una recepción con alrededor de 300 invitados. Tras enfrentar la pérdida de un primer embarazo, la pareja recibió en mayo de 2025 a su hija, a quien Ana Brenda ha descrito como su mayor milagro y motor de vida.

Además, la actriz se convirtió en madrastra de dos hijos de Zacarías de una relación anterior, consolidando una familia ensamblada que ha sido clave en su proceso de sanación emocional.