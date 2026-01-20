Ana Brenda Contreras padece dolorosa enfermedad sin cura que ¡Casi la deja sin ser madre!

Hace poco, Ana Brenda Contreras reveló que atravesó una fuerte crisis de salud provocada por una bacteria durante un viaje a Nueva York. Ahora, la actriz vuelve a sincerarse, a través de su pódcast “Ella sin filtros”, habla por primera vez de la enfermedad crónica que padece desde la adolescencia, pero que le fue diagnosticada hasta la adultez y que, además, puede provocar problemas de infertilidad.

¿Qué enfermedad tiene Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras, protagonista de Corazón indomable, habló abiertamente sobre su batalla contra la endometriosis en la nueva temporada de su podcast “Ella sin filtros”.

Ahí, la actriz explicó cómo este padecimiento la ha acompañado durante años sin un diagnóstico claro, llevándola de médico en médico mientras su calidad de vida se veía cada vez más afectada.

Ana Brenda Contreras / IG: @anabreco

“Solo las personas que lo vivimos sabemos el dolor y lo incapacitante que puede llegar a ser y lo frustrante, y que además puede llegar a causar infertilidad”, compartió la protagonista de “Corazón indomable”.

La actriz confesó que uno de los aspectos más difíciles fue la normalización del dolor menstrual, algo que retrasó su diagnóstico durante mucho tiempo.

“Es un padecimiento que además toma años y años en que te den un diagnóstico, por lo mismo que hemos normalizado que las mujeres durante su periodo deben tener dolor y cólicos”, explicó.

Ana Brenda aseguró que, de haber sabido antes que lo que vivía no era normal, muchas cosas habrían sido distintas.

“Me hubiera encantado que me lo dijeran cuando yo era una chavita, que no es normal tener cólicos incapacitantes, querer vomitar, no poder levantarte de la cama o no poder hacer absolutamente nada”.

Ana Brenda reacciona a declaraciones de actriz Gaby Mellado que asegura recibió malos tratos de su parte. / Redes sociales

¿Por qué Ana Brenda Contreras tuvo dificultad para embarazarse?

Además del dolor físico, la endometriosis complicó seriamente su deseo de convertirse en madre. Ana Brenda Contreras explicó que este padecimiento puede afectar órganos cercanos al útero, algo que en su caso se sumó a otros problemas de salud.

“En mi caso, lo que me estaba pasando es que una de las trompas estaba pegando al intestino”, reveló.

Ana Brenda también padece Síndrome del Intestino Irritable, lo que, según explicó, influyó tanto en su salud física como emocional. “El intestino también está relacionado con la salud mental”, añadió.

A este complicado panorama se sumó una dolorosa pérdida: en septiembre de 2024, Ana Brenda Contreras perdió a su bebé.

Sobre esa experiencia, fue honesta al hablar de los comentarios que suelen minimizar el duelo. “Es muy frustrante cuando te dicen ‘no pienses en eso y cuando menos lo pienses va a pegar’, y no pasa”, confesó.

Finalmente, con el apoyo de una red médica sólida y mucha resiliencia, logró embarazarse nuevamente.

En diciembre de ese mismo año recibió la noticia que tanto había esperado y el 13 de mayo de 2025 dio la bienvenida a su primera hija junto a su esposo, Zacarías Melhem.

Ana Brenda Contreras anuncia que tendrá un bebé / Instagram

¿Qué es la endometriosis, enfermedad que Ana Brenda Contreras?

La endometriosis que tiene Ana Brenda Contreras es una enfermedad crónica que ocurre cuando tejido similar al endometrio crece fuera del útero. Este tejido responde a las hormonas del ciclo menstrual, lo que provoca inflamación, dolor intenso y, en algunos casos, problemas de fertilidad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran los cólicos severos, dolor pélvico crónico, sangrados abundantes, inflamación abdominal y molestias digestivas. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar el dolor y mejorar la calidad de vida.

Ana Brenda fue clara al respecto: “No hay mucho que hacer al respecto, solo hay que buscar un poco de calidad de vida y analgésicos que ayuden, porque tampoco hay empatía en los trabajos ni en los entornos”.

