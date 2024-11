Ana Brenda Contreras se abre sobre el duelo tras la pérdida de su bebé

A inicios de septiembre, la actriz Ana Brenda Contreras reveló una devastadora noticia: perdió al bebé que esperaba junto a su esposo, Zacarias Melhen. Aunque había mantenido en privado su embarazo, decidió abrirse en redes sociales sobre el proceso de duelo que está atravesando.

A través de un post en Instagram, la actriz compartió sus sentimientos y la importancia de normalizar conversaciones sobre este tipo de pérdidas, generalmente silenciadas en el ámbito público.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas. No importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello”, expresó la actriz en su publicación.

Ana Brenda Contreras ha tenido un fuerte duelo

Contreras destacó que este tipo de duelos, aunque comunes, se enfrentan en soledad porque muchas personas no comprenden la magnitud del dolor, especialmente cuando el embarazo nunca se hace público o el bebé nunca llega a nacer.

La actriz también aprovechó para hacer un llamado de atención a la sensibilidad en los comentarios y preguntas hacia las mujeres, quienes a menudo enfrentan presiones sociales o expectativas sobre su maternidad sin que se conozca el contexto de sus vidas personales.

“Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. El camino es personal e igual de importante, pero es muy duro. No se pregunta: ‘¿Para cuándo el bebé?’ o ‘Ya embarázate’. No se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta”, escribió en referencia a preguntas que, en situaciones de duelo, pueden ser especialmente dolorosas.

La importancia de hablar para sanar: “Hablar sana”

Después de la publicación, Ana Brenda recibió apoyo masivo de sus seguidores y colegas, quienes reconocieron el valor de hablar públicamente sobre un tema tan personal. En una entrevista para “Despierta América”, la actriz explicó su decisión de compartir su historia, con el objetivo de ayudar a otras mujeres a no sentirse solas en sus pérdidas.

“Lo que quise compartir ya lo compartí, es un duelo, no deja de ser un duelo y todos los duelos no tienen una manera de ser específica. Justo por eso lo compartí, para que más mujeres no se sientan solas y no sientan que su duelo es menos importante”, manifestó.

Contreras añadió que esta experiencia le hizo ver cómo incluso las preguntas bien intencionadas pueden lastimar a alguien que está pasando por un momento vulnerable.

Un llamado a la empatía en situaciones de duelo

Ana Brenda también aprovechó la entrevista para subrayar la importancia de la empatía y el respeto ante situaciones que pueden ser difíciles de comprender para quienes no han pasado por experiencias similares. Según ella, el duelo por la pérdida de un bebé puede ser minimizado porque la sociedad no lo percibe con la misma intensidad que otros tipos de pérdida. Sin embargo, enfatizó que esto no lo hace menos real o doloroso.

“La vulnerabilidad es algo natural en nosotras las mujeres, y no es cuestión de señalar a las personas por lastimarnos. Es hacer conciencia de la vulnerabilidad en la que estamos y cómo nuestros comentarios o preguntas pueden afectar emocionalmente a alguien”, reflexionó la actriz.

Con su testimonio, Ana Brenda Contreras ayuda a visibilizar una realidad que afecta a muchas mujeres, recordando la importancia de ser empáticos y cuidadosos en cómo abordamos estos temas. Sus palabras se han convertido en un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que, como ella, atraviesan un duelo invisible que merece ser escuchado y respetado.