Ana Brenda Contreras recibe críticas por levantar pesas durante su embarazo

La reconocida actriz Ana Brenda Contreras ha causado revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que se le observa realizando ejercicios con pesas a pesar de estar en una etapa avanzada de su embarazo.

Mientras algunos seguidores la felicitaron por su disciplina y determinación para mantenerse en forma, otros mostraron preocupación por los posibles riesgos que esto podría representar para su salud y la de su bebé.

Ana Brenda, quien está esperando a su primer hijo junto a su esposo Zacarías Melhem, ha estado compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores. Aunque no ha revelado la fecha exacta del nacimiento, se estima que el bebé podría llegar al mundo en mayo de 2025.

Desde la revelación del sexo del bebé hasta la elección de productos para su llegada, la actriz ha mantenido a su público al tanto de este importante momento en su vida.

Cabe recordar que este embarazo llega después de un episodio doloroso para la actriz, quien en septiembre reveló que había sufrido la pérdida de un bebé.

Ana Brenda Contreras anuncia su embarazo / Instagram

Ana Brenda Contreras responde a las críticas por levantar pesas en el embarazo

El fin de semana, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le observa levantando pesas. La publicación generó un intenso debate entre sus seguidores, pues mientras algunos la aplaudieron por mantenerse activa, otros cuestionaron si era seguro realizar este tipo de esfuerzo en su estado.

Ante los comentarios, Ana Brenda defendió su postura argumentando que su prioridad es cuidar su cuerpo para prepararse para el parto y la recuperación posterior: “Cada persona es diferente, pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo. Si no hay ninguna contraindicación médica, siempre consulten a su médico. NO SOY EXPERTA”, escribió la actriz en su publicación.

Aseguró que sigue escuchando a su cuerpo y que, lejos de poner en riesgo su salud, está fortaleciendo su musculatura para evitar lesiones futuras: “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada. Y más que nunca escucho lo que me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar, pienso en la cantidad de peso que carga una madre embarazada con toddlers o que, por necesidad, sigue trabajando y asumiendo responsabilidades sin una división equitativa con su pareja”.

Asimismo, resaltó que su prioridad es mantenerse fuerte y saludable: “Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor. Espero que, cuando se vaya la grasa y la retención de líquidos, pueda volver a sentirme yo. Sobre todo, me estoy preparando para el parto y la recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí que eso es lo más importante”, concluyó la actriz.

Las reacciones en redes sociales ante el entrenamiento de Ana Brenda Contreras

La publicación de la actriz generó una ola de comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos celebraron su determinación, otros expresaron preocupación por los posibles riesgos.

"Ídola”, “Eso hermosa, te amo”, “Se te ve más marcado el abdomen que a mí que no estoy embarazada”, fueron algunos de los mensajes positivos. Sin embargo, otros usuarios mostraron reservas: “Opino que sí debería ejercitarse, pero con pesas más livianas. Esas que tiene son MUY PESADAS, se le pueden soltar de las manos”, comentó una seguidora.

Ana Brenda Contreras es critada por hacer ejercicio / Instagram

Uno de los comentarios más críticos hacía referencia a la pérdida que sufrió anteriormente la actriz: “Me sorprende que después de haber perdido un bebé, juegues con esto. Entiendo que quieres estar en forma y verte genial en tu embarazo, pero ojalá no haya consecuencias”.

A pesar de las críticas, Ana Brenda Contreras ha dejado en claro que su salud y bienestar son su prioridad y que todas sus decisiones están basadas en recomendaciones profesionales. Su postura reabre el debate sobre el ejercicio durante la gestación y la importancia de respetar las decisiones individuales, siempre con el respaldo de la ciencia y la medicina.

Ana Brenda Contreras es critada por hacer ejercicio / Instagram

El ejercicio durante la gestación es recomendado por especialistas en salud materna siempre y cuando no existan contraindicaciones médicas. Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), la actividad física moderada puede reducir el riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia y contribuir al bienestar general de la madre y el bebé.

Sin embargo, los expertos recomiendan que los ejercicios sean supervisados y adaptados a cada etapa del embarazo. Es importante evitar movimientos de alto impacto o esfuerzos excesivos que puedan representar un riesgo. Antes de iniciar o continuar cualquier rutina de ejercicio, es fundamental contar con la aprobación de un profesional de la salud.

