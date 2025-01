Ana Brenda Contreras celebra un año de casada de una manera muy especial

Ana Brenda Contreras se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida. La actriz no solo celebró el pasado 27 de enero su primer aniversario de bodas con Zacarías Melhem, sino que también está esperando la llegada de su primera hija.

En solo unos meses, su vida y la de su esposo cambiarán por completo con la llegada de la pequeña, convirtiéndose en el regalo perfecto para celebrar su primer año de matrimonio.

La actriz recordó por su primer aniversario de casada que le dio el ‘sí’ a Zacarías en la capilla de la Hacienda Zotolu, en Hidalgo, donde se casaron rodeados de 300 invitados. Este año, sin embargo, la pareja decidió celebrar su aniversario de manera más tranquila y relajada, disfrutando de un día sin prisas y acompañados de un clima frío.

El aniversario de Ana Brenda Contreras y su esposo

A través de sus redes sociales, Ana Brenda compartió un lindo momento con sus seguidores, publicando una foto en la que Zacarías aparece distraído viendo su celular, sin saber que su esposa lo había fotografiado. “Este señor y yo estamos de aniversario”, escribió la actriz.

Aunque Ana Brenda no detalló mucho sobre los festejos, sí indicó que este día tan especial no pasó desapercibido para ellos. De hecho, en una de las publicaciones, compartió un hermoso detalle: el sobre de la invitación que sus seres más queridos recibieron el año pasado para asistir a su boda. Además, la pareja no dejó de inmortalizar el momento con una selfie frente a un espejo, reflejando la alegría y emoción que sienten por su aniversario y por el futuro que están construyendo juntos.

Ana Brenda festejó con su esposo en un clima frío y muy texano / Instagram

Ana Brenda compartió también un mensaje para su esposo, donde expresó su emoción por este primer año de casados: “AZ, el final de la primera temporada”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón blanco y un emoji de copo de nieve, haciendo referencia a las bajas temperaturas con las que celebraron.

La actriz recordó el día de su boda con un video lleno de nostalgia, mencionando lo feliz que fue al vivir ese momento junto a Zacarías. “Uno de los días más bonitos de mi vida, sigamos celebrando que lo importante se hace diario”, expresó Ana Brenda, emocionada por todo lo que han vivido juntos hasta ahora.

Compartió detalles de su aniversario y el festejo / Instagram

Ana Brenda Contreras: La espera de su primer bebé

En diciembre de 2024, Ana Brenda y Zacarías sorprendieron a sus seguidores con la noticia de que estaban esperando su primer bebé. La pareja compartió un emotivo video en el que ambos llevaban gorras con las palabras “mom” y “dad”, haciendo oficial su embarazo.

Hace unos días, ya en 2025, la feliz pareja reveló que esperan una niña, un momento muy especial que celebraron partiendo un pastel de gender reveal cuyo relleno rosa confirmó que su bebé será una niña. “Tu familia te espera para conocerte, cuidarte y acompañarte en todos tus pasos con amor incondicional. Lo mejor está por venir, más que nunca”, escribió Ana Brenda, mostrando lo emocionada que está por la llegada de su pequeña.

Ana Brenda y Zacarías están a punto de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, con la llegada de Aria, y han demostrado que el amor y la felicidad son los ingredientes perfectos para enfrentar cada nueva etapa que les tiene preparada la vida, pues recordemos que lamentablemente antes de la bebé que esperan, perdieron un bebé, un momento que ha sido complicado de superar, pero que la pequeña bebé arcoíris llegará a ayudarlos en su pérdida.

