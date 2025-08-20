Ana Brenda Contreras muestra el terrible problema que sufre tras su parto: “Están peor que nunca”

Ana Brenda Contreras atraviesa una de las etapas más importantes de su vida: la maternidad. A tres meses de dar a luz a su primer bebé, la actriz mexicana ha compartido con sus seguidores la emoción de sus primeras experiencias como madre, pero también se ha sincerado sobre los cambios físicos y emocionales que ha enfrentado en los últimos meses.

¿Qué padecimiento tiene Ana Brenda Contreras tras el nacimiento de su primera bebé?

Ana Brenda sorprendió en sus historias de Instagram al mostrar las manchas rojas que aparecen en su cuello y pecho, una condición que padece desde hace años pero que, tras el parto, se ha intensificado.

“Toda mi vida he lidiado con heat rash, unos años vuelven, otros desaparecen”, explicó junto a una fotografía donde se aprecia su cuello invadido de manchas.

En otra de sus publicaciones, detalló: “No duelen, no son ronchas, solo manchas”, mientras mostraba su pecho completamente rojo.

La actriz aclaró que no se trata de ronchas ni de eczema, sino de manchas que aparecen sin dolor y que suelen desvanecerse en 15 a 30 minutos.

¿Qué problema tiene Ana Brenda en la piel?

La actriz Ana Brenda utilizó la expresión heat rash, que significa sarpullido o irritación por calor. Aunque aclaró que no se trata de un problema grave.

Además, aseguró que podría estar relacionado con un desbalance hormonal que atraviesa en esta etapa.

Ana Brenda detalló que su piel reacciona ante distintos factores: el calor, la exposición al sol, el cansancio, el estrés e incluso algunos medicamentos o la actividad física intensa. También mencionó que, según le compartió una amiga, podría estar relacionado con una alergia a la stamina que produce el cuerpo o a un desbalance hormonal.

“Ahora, después del parto están peor que nunca, ya salen cuando quieren, en la noche, en el día. Una amiga querida me dijo que es alergia a la stamina que produce el cuerpo o un desbalance hormonal”. Ana Brenda Contreras

¿Cuál es el estado de salud de Ana Brenda Contreras?

La actriz Ana Brenda reconoció que su estado emocional también influye en esta condición. Señaló que, antes del embarazo, las manchas solían aparecer en periodos de gran estrés y que incluso fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (PTSD) tras vivir una etapa complicada en su vida.

“Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD (Trastorno de estrés postraumático, por sus siglas en inglés) lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal”, confesó.

Lejos de ocultarlo, Ana Brenda Contreras decidió hablar abiertamente sobre este tema, lo que generó empatía entre sus seguidores, quienes le hicieron llegar mensajes de apoyo y agradecimiento por visibilizar una condición que afecta a más personas de lo que parece.

