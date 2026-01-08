Ana Brenda Contreras revela crisis de salud en Nueva York: médicos temieron fallo renal y sepsis ¿Qué es?

La actriz Ana Brenda Contreras, reveló recientemente uno de los episodios más delicados de su vida en su pódcast “Ella, sin filtros”. En el espacio, la intérprete habló de una crisis de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia mientras se encontraba de viaje en Nueva York junto a su esposo, el empresario Zacarías Melhem, con motivo de los Premios Emmy. El diagnóstico inicial encendió las alertas médicas y la llenó de temor, no solo por ella, sino también por su hija, quien cumplirá un año el próximo 13 de mayo.

Ana Brenda Contreras / IG: @anabreco

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Ana Brenda Contreras?

La actriz Ana Brenda Contreras explicó que los síntomas comenzaron con un malestar intenso y generalizado. Presentó ganglios inflamados, vómitos y dolores en distintas partes del cuerpo, lo que la llevó a acudir a un hospital de emergencia. Ahí, el personal médico realizó estudios para identificar la causa de su estado de salud.

“¡Estuve apunto de colgar los tenis!... Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle. Algo sentía que no me entraba, me sentía fatal y dije ‘creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”. Ana Brenda Contreras

La protagonista de “La que no podía amar” relató que, tras una breve siesta, despertó con inflamación visible en el cuello y dolores intensos. “De repente me desperté de una pequeña siesta y ¡tenía dos bolas aquí (en el cuello), enormes! Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo”.

Ante este cuadro, los médicos decidieron ingresarla para observación y seguimiento inmediato, debido al riesgo que representaban los resultados preliminares de laboratorio.

¿Qué problema de salud tuvo Ana Brenda Contreras según los médicos?

Ya en el hospital, la actriz Ana Brenda Contreras recibió información que calificó como alarmante. De acuerdo con su testimonio, los médicos le informaron que sus plaquetas estaban en niveles críticos. “Vienen las plaquetas en 15,000”, le dijeron, además de advertirle que existía el riesgo de entrar en sepsis.

En ese contexto, también se mencionó la posibilidad de un fallo renal, lo que implicaría que los órganos comenzaran a colapsar progresivamente. Sin embargo, tras evaluar la evolución clínica y los estudios complementarios, los especialistas determinaron que el principal problema era la falla en las plaquetas y no un daño renal establecido.

Según relató Ana Brenda Contreras, los médicos concluyeron que todo se originó por una bacteria: “un bicho que me entró por algo que comí”. El tratamiento oportuno permitió estabilizarla y descartar complicaciones mayores.

Ana Brenda Contreras habla de su proceso para ser madre / IG: @anabreco

¿Qué es y por qué se presenta la insuficiencia renal?

El caso de Ana Brenda Contreras generó interés en redes sociales debido a que los médicos llegaron a considerar el fallo renal, también conocido como insuficiencia renal. De acuerdo con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, se trata de “la incapacidad de los riñones de realizar sus funciones de depuración de toxinas y control de volúmenes correctamente”.

Esta condición puede presentarse de dos formas. La insuficiencia renal aguda aparece en un periodo corto y suele estar asociada a eventos súbitos que afectan el funcionamiento de los riñones. En cambio, la insuficiencia renal crónica se desarrolla de manera progresiva a lo largo de meses o años.

Según la misma sociedad médica, las causas más frecuentes de la insuficiencia renal aguda incluyen la deshidratación, las obstrucciones en la vía excretora renal, como la hiperplasia prostática en varones, el consumo de fármacos o sustancias con toxicidad renal y enfermedades microscópicas del riñón conocidas como glomerulonefritis.

En el caso de la insuficiencia renal crónica, las causas más comunes son la diabetes, la hipertensión arterial y la glomerulonefritis. Estas condiciones afectan de manera gradual la función renal y requieren seguimiento médico continuo. Aunque en el caso de Ana Brenda Contreras el fallo renal no se confirmó como diagnóstico final, la actriz destacó que la posibilidad fue real durante su hospitalización.

