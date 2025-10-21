Ana Brenda Contreras explota y revela ¿se metió en la relación de Alexis Ayala y Paty Díaz?

Ana Brenda se vio involucrada en las recientes declaraciones de Paty Díaz contra Alexis Ayala. Luego de que Paty acusó al actor de haberla maltratado y de haberle sido infiel durante la telenovela “Barrera de amor” con una actriz cuyo nombre prefirió reservarse, en redes sociales los internautas que comenzaron a señalar a Ana Brenda, ya que ella inició un noviazgo con Alexis tras conocerlo en esa misma producción, en la cual coincidieron.

La coincidencia desató los señalamientos contra la actriz de Corazón indomable, pero ¿qué dice ella sobre estas acusaciones que la involucran directamente con Alexis Ayala? ¿Las acepta o las niega?

Mira: Ana Brenda muestra la tierna reacción de sus perritas al darle la bienvenida a su bebé: “Siempre juntas”

Aunque Paty Díaz no reveló la identidad de la actriz con la cual la habría engañado, todo apunta a esta famosa. / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Díaz sobre presunta infidelidad de Alexis Ayala con una joven actriz?

Paty Díaz relató que Alexis Ayala le habría sido infiel durante la grabación de la telenovela “Barrera de amor”, última producción de Ernesto Alonso protagonizada por Yadhira Carrillo y Sergio Reynoso, con Susana Díazayas y Aarón Díaz, y los roles antagónicos de Raquel Olmedo, Alexis Ayala, Gerardo Murguía, Chantal Andere, Armando Araiza y Alexa Damián.

Según Díaz, aunque tenía sospechas, fue un trabajador cercano quien le confirmó la infidelidad:

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, relató Paty Díaz en su cuenta de Instagram.

Agregó que otras personas también se lo advirtieron y que ella misma lo comprobó:“Guardaba su celular debajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes… Luego lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar parte de la telenovela. Lo alcancé de sorpresa y confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero y agresivo”.

Finalmente, señaló que, tras comprobar la infidelidad, decidió terminar la relación: “Unos días después de ese incidente y con todo lo que había comprobado, tomé la decisión de terminar. Hablamos, lloramos, aunque él siempre lo negó”.

Paty Díaz contó que a pesar de que Alexis le negó este romance, al poco tiempo se fue con esta actriz a Las Vegas y se dejo ver con ella públicamente.

Mira: Ana Brenda Contreras muestra el terrible problema que sufre tras su parto: “Están peor que nunca”

Ana Brenda Contreras opina indirectamente sobre Alexis Ayala en La casa de los famosos México / IG: @alexisayala

¿Qué dijo Ana Brenda de que fue señalada como la tercera en discordia entre Alexis Ayala y Paty Díaz?

En un encuentro con la prensa, un reportero le preguntó qué opinaba respecto a que se le señalaba como la tercera en discordia en la relación de Alexis Ayala y Paty Díaz, Ana Brenda Contreras dijo que no tenía nada que opinar, porque no era su historia y aclaró que no es verdad que ella se metió en la relación.

“No tengo ninguna opinión, no es mi historia, no es el caso, no es verdad, hace veinte años se dijo. Te repito, pero me parece grave decir cosas en redes sociales; de verdad, si van a hacer denuncias que sean reales, no inciten al odio ni manchen nombres. Yo todo lo hablo, no tengo pelos en la lengua, yo duermo tranquila todas las noches, pero no es mi historia, no tengo nada que comentar en esto”, comento ante los medios

Sobre Alexis Ayala, solo comentó que le desea lo mejor tras salir de “La casa de los famosos México” y dejó claro que fue una relación que le dejo cosas positivas en su vida, pero ya tiene más de 20 años esa historia en su vida

“Es su momento, que brille, que disfrute, no hay nada más que respeto. Esta siempre fue una historia muy positiva, muy bonita; lo respeto mucho y respeto a su esposa”, finalizó.

Mira: Actriz acusa malos tratos de Ana Brenda Contreras en el set: “Era insoportable”

Alexis defendió a su ex de las críticas en redes sociales / Instagram

¿Cómo fue la relación entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala?

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala, su ex, iniciaron su relación cuando ella tenía 19 años y él 39. Su historia de amor surgió en 2005 cuando compartieron créditos en la telenovela ‘Barrera de amor’.

Después de conocerse en el set, comenzaron su noviazgo y fueron una de las parejas más comentadas del medio sobre todo por la marcada diferencia de edades.

En 2009, Ana Brenda y Alexis decidieron poner punto final a su relación. Aseguraron que su vínculo había evolucionado más a una amistad, que a un romance.

Mira: ¿Ana Brenda trató mal a actriz de “Corazón indomable”? ¡La actriz rompe el silencio!