Alexis Ayala excluye a Elaine Haro de la “manada” y Aldo de Nigris reacciona: ¿se acabó el team Noche?

El team Noche está en crisis y todo comenzó con un comentario que Alexis Ayala hizo en un live de TikTok. Elaine Haro quedó fuera del grupo y Aldo de Nigris reaccionó con un movimiento que encendió las alarmas: dejó de seguir al actor en Instagram. ¿Se acabó la amistad que nació en La casa de los famosos México?

Team Noche, complot / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Alexis Ayala en el en vivo y por qué excluyó a Elaine Haro del team Noche?

La chispa que encendió el incendio inició durante una colaboración en video entre miembros del team Noche. Todo iba normal hasta que Alexis Ayala dejó claro que, para él, el grupo original estaba conformado solo por siete integrantes… y no mencionó a Elaine Haro.

“Pa’ mí, noche es noche… y digo con la pena, pero noche es Aldo, Aarón, Abelito, Mar, Adrián, la Collins (Olivia Collins) y yo. Somos siete, no hay más.” Alexis Ayala

Alexis Ayala y Aldo de Nigris en Live

El comentario cayó como bomba. La expresión de Aldo de Nigris y la de su abuela, Doña Alegría, lo decía todo: sorpresa total. Sin pensarlo, la señora intervino con un reclamo que se volvió viral: “¿Y mi nieta?”, preguntó, haciendo referencia a Elaine Haro.

La respuesta de Ayala no dejó espacio para dudas: “No, tu nieta no es noche, perdón. Ni tampoco día, ni fue eclipse… y lo digo como es.”

La exclusión fue inmediata, evidente y muy comentada. Elaine había estado con ellos durante semanas dentro del reality, convivió, compitió y hasta defendió al equipo. Por eso, la omisión del actor no solo sorprendió, indignó a muchos seguidores que siempre vieron a la actriz como parte legítima de la “manada”. A partir de ahí, las cosas se salieron de control.

¿Alexis Ayala y Aldo de Nigris se dejaron de seguir enredes sociales por haber excluido a Elaine de team noche?

Después de la transmisión, los movimientos en redes sociales comenzaron a hablar por sí solos. Primero, Alexis Ayala dejó de seguir a Elaine Haro. Para los fans, fue la confirmación de que sí existía un conflicto. Pero lo que vino después terminó de encender las alarmas: Aldo de Nigris dejó de seguir a Ayala.

El unfollow de Aldo golpeó más fuerte porque entre ambos existía una proximidad evidente desde el reality. Incluso aún hay rumores de que tendrían una presunta relación sentimental.

Alexis Ayala deja de seguir a Elaine

Y la cadena siguió creciendo como efecto dominó y hasta Abelito protagonizó:



Ayala eliminó a Aldo de su lista de seguidos.

Elaine Haro dejó de seguir a Ayala.

Abelito dejó de seguir a Adrián Di Monte.



Y luego llegó la fotografía que lo empeoró todo. Alexis Ayala compartió una imagen donde solo aparecían él, Aarón Mercury y Adrián Di Monte, vestidos como lobos. Ni Aldo, ni Abelito, ni Elaine aparecían. La publicación fue vista como una provocación directa.

¿Alexis Ayala y Aldo de Nigris sí se pelearon por Elaine Haro?

Con el escándalo creciendo, Alexis Ayala decidió romper el silencio y dar su versión. Ante medios, el actor negó tener problemas con Aldo o con alguien de sus excompañeros. Fue entonces que soltó la declaración más comentada del conflicto:

“Sí, me dijeron que me dejó de seguir, pero yo no sé si él maneja sus redes o no. Hicimos un en vivo en el que yo sostengo todo lo que dije, y nunca hablé mal de Aldo, al contrario, le dije ‘tú eres el ganador’, y Aarón fue un rey sin corona en el momento en que salió, porque así fue. Pero eso no lo dice Aldo, no lo dice Aarón, no lo digo yo, eso lo dijo el público”, dijo.

Aunque Ayala intentó mostrarse tranquilo, su explicación no logró apagar las dudas. Para el público, sus palabras no coinciden con la evidencia visible

En cambio, Aldo de Nigris, al menos hasta ahora, ha optado por no responder directamente.