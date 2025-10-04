¿Cuántos hijos tiene Alexis Ayala y quiénes son sus famosas madres?

Durante la recta final de La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala vivió uno de los momentos más emotivos de toda la temporada: el reencuentro con su hija Stephanie, a quien no veía desde hace más de dos años. La joven, que actualmente reside fuera del país, fue una de las invitadas especiales que convivieron 24 horas con los finalistas del reality.

La visita no solo tocó el corazón del actor, también despertó la curiosidad del público: ¿cuántos hijos tiene Alexis Ayala?, ¿quiénes son sus madres?, ¿por qué no se sabía mucho de ellas? Aunque el actor ha sido reservado con su vida familiar, aquí te contamos todo lo que se sabe sobre las mujeres que marcaron su historia personal: Beatriz Zazueta y Fernanda López.

Stephanie Ayala y Alexis Ayala

¿Cuántos hijos tiene Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México 2025, y quiénes son sus madres?

Alexis Ayala, reconocido por sus papeles de villano en telenovelas, tiene dos hijas: Stephanie y una menor. Ambas han crecido alejadas del foco mediático, aunque en momentos clave han aparecido públicamente junto a su famoso padre.

La madre de su hija mayor, Stephanie, es la actriz Beatriz Zazueta, mientras que la mamá de su hija menor es la actriz y coach de fitness Fernanda López. Ambas mujeres han tenido trayectorias muy distintas, pero comparten un vínculo importante con el actor.

¿Quién es Beatriz Zazueta, actriz y mamá de Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala?

Beatriz Zazueta fue una actriz y modelo que brilló en la televisión mexicana durante los años 80 y 90. Participó en producciones como Papá soltero, Hasta que la muerte nos separe y Madres egoístas, pero tras el nacimiento de su hija Stephanie, decidió alejarse del medio artístico.

Stephanie creció en Guadalajara junto a su madre, hasta que decidió mudarse a la Ciudad de México para vivir con su padre y explorar su vocación artística. En entrevistas pasadas, ha contado que su infancia fue tranquila y que su madre siempre la apoyó en sus decisiones.

Aunque Stephanie incursionó brevemente en la actuación, participando en telenovelas como La sombra del pasado y El señor de los cielos, más tarde optó por estudiar hotelería y turismo en Estados Unidos, país donde actualmente reside. Esta fue la razón por la que no veía a su padre desde hace más de dos años, hasta su emotivo reencuentro en La casa de los famosos México 2025.

¿Quién es Fernanda López, coach de fitness y mamá de la hija menor de Alexis Ayala?

Fernanda López es una actriz y entrenadora fitness de origen colombiano que se casó con Alexis Ayala en 2014, tras una relación de más de una década. Ese mismo año nació su hija menor, quien llegó al mundo de forma prematura y requirió cuidados intensivos durante sus primeros días de vida.

Sobre esa etapa, Alexis Ayala ha dicho que fue una experiencia difícil pero profundamente transformadora. A pesar de que su matrimonio terminó en 2021, tanto él como Fernanda han mantenido una relación cordial enfocada en el bienestar de su hija.

La hija menor del actor vive en México y mantiene una relación muy cercana con su padre. De hecho, en una dinámica previa a su ingreso a La casa de los famosos México, Alexis reveló que una de las actividades favoritas de su hija es jugar futbol, donde se desempeña como delantera. También contó que le gusta que la llamen “Robby” y que lo considera “el mejor papá del mundo”.

Aunque no tiene redes sociales públicas, su hija aparece con frecuencia en las publicaciones de su papá y en algunos videos de TikTok junto a su mamá. Hasta ahora, no ha mostrado interés por seguir los pasos de sus padres en la actuación.

¿Quién es la actual esposa de Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México 2025, y cómo se lleva con sus hijas?

Actualmente, Alexis Ayala está casado con la actriz Cynthia Aparicio, con quien mantiene una relación estable desde hace varios años. La diferencia de edad entre ambos ha sido tema de conversación en redes, pero ellos han demostrado que su vínculo va más allá de los prejuicios.

La hija menor del actor, mantiene una relación cercana con Cynthia, a quien considera parte importante de su entorno familiar. Aunque Stephanie vive en el extranjero, también ha mostrado respeto por la nueva pareja de su padre.

En entrevistas recientes, Alexis ha dejado claro que su prioridad es su familia y que, a pesar de los altibajos, ha logrado construir una relación sólida con sus hijas y con las madres de ambas.