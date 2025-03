Cinthia Aparicio hace impactante revelación del matrimonio con Alexis Ayala “a lo mejor decidimos separarnos”

Hace unos días te contamos que Cinthia Aparicio ¡quiere ser mamá al lado de Alexis Ayala. Ahora platicamos con la actriz de 32 años y le preguntamos si, después de su matrimonio con el actor de 60 años, hay cosas que hacían de novios que cambiaron. Recordemos que se casaron el 3 de noviembre de 2023 en la Basílica de Guadalupe.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio boda / Archivo TVNotas

¿Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se divocian?

Cinthia nos dijo respecto a su relación de pareja: “Somos una pareja muy normal. A veces tenemos subidas y bajadas. ¡Algo muy normal! Nadie está exento de pasar por esos momentos. La clave de todo es tener una buena comunicación”.

“Prefiero que me digan las cosas como son, aunque no me guste lo que voy a escuchar. Poner las cartas sobre la mesa nos ha ayudado a mantenernos como hasta ahora. Ambos lo hemos hecho de esa forma. Nos ha funcionado”.

Además, señaló que en algún momento no se entienden llegarían a separarse:

“Si el día de mañana ya no estamos de acuerdo con el camino que llevamos, a lo mejor decidimos separarnos. Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero está en nosotros que nunca llegue ese momento”.

¿Cómo se llevan Alexis Ayala y Cinthia Aparicio después de casarse?

La actriz nos dijo cómo se ha transformado la relación con Alexis después de casarse:

“Claro que hubo cosas que cambiaron después de casarnos. Por ejemplo, en mi caso no puedo estar quieta. Todo el tiempo quiero hacer algo. Alexis me dice: ‘¿No te puedes quedar acostada y ver una serie?’. Yo le digo: ‘¿Cómo? ¡Antes sí querías ir a todas partes y ahora no!’”.

¿Alexis Ayala mantiene a Cinthia Aparicio?

“Alexis se hace responsable de la casa. Realmente el techo y la comida nunca faltan. Yo me encargo de mis gastos. Si me gusta algo, me lo compro. ¡Para eso trabajo! Gracias a Dios, facturo. De repente le ayudo, pero siempre he dicho que Alexis se hace responsable del hogar”.

Al respecto, Alexis intervino y dijo: “Lo de ella es de ella y lo mío es de ella (ríe). Hoy en día las parejas son diferentes. Eso habla de un empoderamiento erróneo. La mujer busca independencia; sin embargo, quiere seguir con todo el cuidado y el apoyo”.

“Una cosa es que se cuiden mental, emocional y físicamente. Otra es que no aporten como pareja. Así como están las cosas en el mundo. Todos debemos aportar a la casa, el mantenimiento, la economía, los proyectos y el estilo de vida. Creo que eso hace que el empoderamiento de la mujer tenga mucho choque”.

“Hay que erradicar el machismo del hombre y el empoderamiento tan mal enfocado. La mujer merece el respeto del mundo. Ellas son amor y vida. Hay que cuidarlas en ese sentido. Tienen una fuerza brutal y lo que necesita un hombre es el reconocimiento, para que le pueda dar paz a la mujer”.

Finalmente, Cinthia reveló: “Obviamente, hay cosas en las que no estoy de acuerdo y otras en las que sí. ‘Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡Ni madres!’ (ríe), pero bueno, él ha sido un gran maestro en mi vida. Tengo mucho que aprenderle y me encanta en muchos sentidos. Valoro nuestra hermosa comunicación y relación”.

Recordemos que la relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue muy comentada debido a los 28 años de diferencia entre ellos.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio compartieron momentos muy románticos durante su viaje a Brasil. / Instagram: @alexisayala

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Debutó en la telenovela Simplemente María (2016). Le siguieron otras como Si nos dejan (2021, donde conoció a Alexis) y El amor invencible (2023). Próximamente la veremos en Juegos de amor y poder.



Ha hecho películas como La petite vie (2020) y Amores permitidos (2022).



En 2022 participó en el reality de baile Las estrellas bailan en Hoy.



En teatro, ha participado en la obra Las mujeres son de Venus y los hombres… ¡Ni madres!.



En redes sociales, cuenta con 215 mil seguidores en Instagram y 81.1 mil en TikTok.

