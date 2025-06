Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, compra ropa en Tepito y busca piezas únicas en La Lagunilla

En un medio como el del espectáculo, donde parece que si no traes marcas de diseñador, simplemente no existes, Cinthia Aparicio llegó para ponerle un alto al snobismo y recordar que el estilo no se compra, se tiene. La actriz y modelo, conocida por su participación en telenovelas de Televisa y su matrimonio con Alexis Ayala, soltó la sopa y reveló que le encanta armar sus looks con prendas de Tepito, bazares y tiendas vintage, tanto en México como en el extranjero.

Sí, leíste bien. La guapísima veracruzana, quien acaba de mudarse con su esposo, no solo aceptó que ha comprado ropa en el famosísimo barrio de Tepito, sino que ahora muere de ganas por lanzarse a La Lagunilla en busca de piezas exóticas para su nuevo hogar.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Por qué Cinthia Aparicio prefiere Tepito antes que las tiendas de lujo?

Durante un encuentro con la prensa, la actriz Cinthia Aparicio fue totalmente transparente sobre sus hábitos de consumo y soltó lo que muchas famosas callan: “No soy de las de ‘si no es de marca, no compro’. Yo compro donde me guste, ya sea un bazar, algo vintage o incluso Tepito. Me gusta lo clásico, lo elegante, pero más allá de eso, lo importante es cómo te sientes tú”.

Estas palabras rompieron con la imagen típica de las celebridades vestidas de pies a cabeza con logos. La actriz dejó claro que para ella lo más importante es sentirse cómoda y feliz con lo que lleva puesto. “Puedes traer un vestido carísimo, pero si no lo luces con seguridad y no te sientes tú, no sirve de nada”, sentenció!

Incluso compartió que en un viaje a Japón se perdió entre pasillos de ropa usada, donde encontró verdaderas joyitas para su clóset. “Allá hay tiendas vintage increíbles, y me encanta encontrar piezas únicas con historia”, contó emocionada.

Cinthia Aparicio / Redes Social

¿Qué compra Cinthia Aparicio en La Lagunilla?

Además de amar la ropa con historia, la esposa de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio reveló que ahora que se está mudando, quiere explorar nuevos tesoros: “Ya fui a Tepito, ahora quiero ir a La Lagunilla. Nos estamos mudando y quiero ver unas piezas exóticas que ahí tienen, me encanta todo lo diferente y único”, comentó.

Y es que para ella, lo vintage no es solo una moda pasajera, sino una filosofía de vida. Cree firmemente en las segundas oportunidades, incluso en lo que a ropa se refiere. Por eso, también se deshace de lo que ya no usa: “Siempre dono mi ropa a mis primas o la vendo muy barata. Casi siempre es para gente cercana que conozco, y si no, la dono. Me gusta que las prendas sigan teniendo vida con alguien más”.

Cinthia también se mostró dispuesta a hacer cambios físicos por su trabajo como actriz, como cortarse el cabello o modificar su imagen si el personaje lo requiere.

Cinthia Aparicio es una mujer iconica en la moda / Redes sociales

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Aunque muchos la ubican como “la esposa de Alexis Ayala”, la realidad es que Cinthia Aparicio tiene una carrera sólida que ha construido con constancia. Nació en Papantla, Veracruz, el 20 de febrero de 1993 y egresó del CEA de Televisa. Ha brillado en melodramas como Si nos dejan, La usurpadora, El amor invencible y recientemente Juegos de amor y poder. También la hemos visto en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

En teatro ha compartido escenario con su esposo en la obra Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!, y en cine debutó con La hora de Salvador Romero. Hoy, a sus 32 años, Cinthia se define como una mujer auténtica, sin miedo a romper moldes y con una conexión muy cercana a su audiencia.

En redes sociales ya suma más de 186 mil seguidores, donde comparte desde tips de moda sin pretensiones, hasta momentos íntimos con su familia y su día a día en el set. Su relación con Alexis Ayala fue muy comentada por la diferencia de edad, pero ambos han demostrado que lo suyo va en serio y sin complejos.

