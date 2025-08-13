¿Facundo y Ninel Conde planean complot en La casa de los famosos México? Filtran video que los delata

La tercera semana de ‘La casa de los famosos México 2025' ha llegado con más tensión que nunca. La convivencia entre los habitantes se está volviendo cada vez más intensa y los fanáticos que siguen la transmisión 24/7 de VIX no han dejado pasar ningún detalle. Esta vez, un video viral puso bajo la lupa al cuarto Día, luego de que Facundo, Ninel Conde y Shiky fueran captados en una conversación que muchos interpretan como un intento de coordinar votos para la próxima gala de nominación. ¿Los nominarán en automático?

Facundo y Ninel Conde reviven su momento icónico donde pelearon en X antes Twitter

¿Qué apodos y estrategias usan Facundo, Ninel Conde y Shiky para los habitantes del cuarto Noche en ‘La casa de los famosos México 2025'?

El momento fue difundido en redes sociales por la cuenta de X @BellaIndirecta y rápidamente se volvió viral. En el clip se observa a Facundo, Ninel Conde y Shiky hablando en voz baja en la cocina de ‘La casa de los famosos México 2025'. Lo que más llamó la atención de los fans fue que se referían a los integrantes del cuarto Noche usando apodos, lo que muchos interpretaron como una posible estrategia de nominación encubierta para evitar mencionar nombres directamente y así evadir sanciones por complot.

En el video, Facundo llama “mamado” a Aldo de Nigris, apoda “el influencer” a Aarón Mercury y se refiere a Alexis Ayala como “El señor”. Por su parte, Ninel Conde bautiza a Mar Contreras como “la calle de las sirenas”, aunque Facundo propone el apodo de “Chef”, debido a que la actriz y cantante se ha encargado de la cocina junto a Dalilah Polanco.

Estas expresiones no pasaron desapercibidas para el público. Algunos lo ven como una simple broma, parte de la convivencia, pero otros aseguran que se trata de una estrategia premeditada para influir en las nominaciones. “Se están organizando para nominar, es obvio”, opinó un usuario en redes.

Se viene el complot, justo en la 3era semana como en la pasada, nominación directa jefa. @LaCasaFamososMx #lacasadelosfamososmxpic.twitter.com/LqGX92ApYv — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2025

¿Se repetirá la sanción a los habitantes por complot en ‘La casa de los famosos México 2025' como en la temporada pasada?

Las sospechas de complot no son nuevas en ‘La casa de los famosos México 2025'. Los fans recordaron que en la temporada pasada, la Jefa anuló los votos de varios habitantes tras descubrir que se estaban poniendo de acuerdo para nominar, una práctica prohibida por las reglas del reality.

La producción, al detectar esta estrategia, anuló todos los votos de los participantes implicados, dejando a todos los habitantes expuestos en la placa de nominados. Como resultado, el Potro, integrante del cuarto Tierra, fue quien terminó eliminado. Este antecedente ha hecho que los fans de la edición actual estén muy atentos, exigiendo que la producción de ‘La casa de los famosos México 2025' actúe rápidamente si se repite un complot similar entre los cuartos Día y Noche.

En esta edición, el liderazgo semanal de Aldo de Nigris ha alterado la dinámica en la casa, provocando que el cuarto Día integrado por:



Ninel Conde

Facundo

Shiky

Elaine Haro

Priscila Valverde

Dalilah Polanco y

Mariana Botas

En contraste, el cuarto Noche está formado por:

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Abelito y

Mar Contreras

Cuatro habitantes de La casa de los famosos México 2025 se enfrentarán esta semana en la prueba de líder para pelear por la inmunidad. ¿Quiénes son? / Instagram

¿Dónde y a qué hora ver la gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025'?

La tercera gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025' se transmitirá esta noche a las 8:00 PM por VIX Premium y en televisión abierta a través de el canal de las Estrellas. Los fanáticos podrán seguir en vivo cada movimiento dentro de la casa y estar atentos a posibles estrategias, alianzas o complots entre los habitantes.

Todas las miradas están puestas en el cuarto Día, liderado por Ninel Conde y Facundo, quienes podrían estar moviendo piezas clave para influir en la placa de nominados. ¿Sus tácticas los pondrán en riesgo de eliminación o lograrán salvarse una vez más?