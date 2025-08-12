Adrián Di Monte rompe el silencio sobre la ‘equivocación’ en su eliminación de La casa de los famosos México

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la actual temporada de La casa de los famosos México, compartió detalles inéditos de su experiencia en el reality show, entre ellos el aparente error en el momento clave de su eliminación, mismo que fue comentado por miles de usuarios en redes sociales.

¿Adrián Di Monte confirma error en su salida de La casa de los famosos México?

La noche de su eliminación, ocurrida el pasado domingo, se viralizó en redes sociales un extraño momento que levantó sospechas entre los fanáticos de La casa de los famosos México. Adrián Di Monte, luego de ser nombrado como el eliminado de la semana, fue captado intentando regresar al interior de ‘La casa’ a través del túnel por el que tradicionalmente salen los concursantes.

Este hecho provocó una oleada de comentarios en redes como X, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre un posible error en los resultados o un fallo técnico. Según usuarios en distintas plataformas digitales, apuntaron que la eliminada, supuestamente, sería Priscila Valverde, no Adrián.

Al respecto, el actor aclaró durante su participación en Hoy que no se trató de un impulso suyo por regresar, sino de una confusión provocada por la propia producción del programa.

“Estar en el túnel fue rarísimo porque me dicen: ‘No, regrésate, regrésate, regrésate’. Y yo con la cámara aquí… Y sales súper desnorteado” Adrián di Monte

Subrayó que la orden fue emitida por el equipo detrás de cámaras y que él simplemente siguió las instrucciones.

“Para aclarar, no me quería [regresar]… Yo dije: ‘Si el público me elige estar aquí adentro, el compromiso mío es con el público’”, añadió el actor, dejando claro que siempre respetó la decisión del público.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la equivocación en la eliminación de Adrián Di Monte en La casa de los famosos México?

La sorpresiva eliminación de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México 2025 generó gran polémica entre los seguidores del reality, quienes sospecharon un posible error. Muchos pensaban que la eliminada sería Priscila Valverde, especialmente por la reacción de Adrián al salir, volteándose como si quisiera regresar.

Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, aclaró en una transmisión en vivo que el sistema de votación, ajeno a la televisora de San Ángel, se actualiza cada cinco minutos, y justo antes del cierre, Priscila iba perdiendo, pero en el último “refresh” rebasó a Adrián.

El interventor actuó según los datos disponibles en ese momento. Tras su salida, Adrián se mostró agradecido con el público y calificó su experiencia como una de las más duras de su vida. Reconoció que extrañaba profundamente a su esposa y expresó su apoyo a Priscila, destacando su inteligencia y potencial en el programa.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México?

Desde que se anunció la eliminación de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México, la conversación digital no ha parado. Muchos fans se mostraron inconformes con el resultado, especialmente porque las tendencias de votación en redes no coincidían con la salida del actor, sino con la de Priscila Valverde.

Este descontento se intensificó con la difusión del video que muestra a Di Monte siendo detenido brevemente en su salida, alimentando teorías en redes sobre un posible error técnico, manipulación de votos o simple desorganización de la producción.

