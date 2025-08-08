Mar Contreras llora por Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México'; la tunden en redes

La cena de nominados en ‘La casa de los famosos México 2025’ dio mucho de qué hablar. Además de la confrontación entre Alexis Ayala y Priscila Valverde, la actriz Mar Contreras lloró por Adrián Di Monte, uno de los personajes más controversiales de la temporada. ¿Qué fue lo que pasó?

Mar ha sido una de las principales defensoras de Adrián Di Monte dentro de ‘La casa de los famosos México’, a tal grado que dijo, en su momento, que el cubano no debería ser juzgado por las acusaciones de infidelidad y maltrato que hizo su exesposa, Sandra Itzel, y que merecía “una segunda oportunidad” por parte del público.

Cena de nominados en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Checa: Frida Sofía defiende a Adrián Di Monte y su esposa; le lanza contundente advertencia a Sandra Itzel, VIDEO

¿Por qué Mar Contreras lloró por Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la cena de nominados, Mar Contreras se dijo muy contenta de haber conocido a Adrián Di Monte, ya que ha descubierto que es una persona “maravillosa”, lejos de lo que muchos internautas opinan hasta ahora.

Entre lágrimas, expresó que es alguien “con mucho corazón”, que “merece todo el amor del mundo”, asegurando que el reality es una gran oportunidad para que la gente vea quién es realmente, más allá de la polémica.

Mar Contreras “Te mereces que la gente te quiera. Creétela. Esta es una gran oportunidad de demostrar la persona que eres. Si es así (si no sales expulsado), haz todo para ganar. Es lo mismo estar 10 semanas más, 9 semanas más o irte la próxima semana, porque sé que hay alguien que te espera y que te ama”

La también cantante le reiteró que mostrara la “capacidad que tiene como ser humano”, ya que es una “gran persona” y debe darlo a conocer.

Para finalizar, se dijo deseosa de seguir conviviendo con él tanto dentro como fuera del reality. Incluso, expresó sus ganas de conocer a su esposa, Nuja Amar, y poder ir a cenar todos algún día para que le siga contando sus “Adriaventuras”.

Esta ridicula es el martir de twitter, si se preguntan por que las mujeres la excluyen aqui tienen el por que. Llorande a un golpeador como si estuviera en el funeral de su propio familiar #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/VTSJ1rJo0y — Miss Yetus (@indigodeluxe) August 8, 2025

No te pierdas: La casa de los famosos México: ¿Facundo y Alexis Ayala dudan de las acusaciones en contra Adrián Di Monte?

¿Cómo reaccionó Adrián Di Monte ante el llanto de Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien Adrián Di Monte solo se limitó a agradecer a Mar Contreras por sus palabras de aliento, soltó algunas lágrimas mientras la actriz daba su discurso, dejando ver que se sentía muy feliz por sus palabras.

La reacción en redes sociales estuvo dividida. Si bien algunos internautas creen que Contreras es una gran persona al no dejarse llevar por “temas de fuera”, otros simplemente la criticaron por llorar a causa de un presunto violentador y hasta la bautizaron como ‘la mártir’. Incluso, algunos especularon que, probablemente, tuvieron una relación, pues “no es normal” la manera en que lo defiende.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Esta ridícula es el mártir”,

“Mar es de admirarse por no dejarse llevar por temas de fuera”,

“Mar actúa sin prejuicios”,

“Qué horror de tipa”,

“Que la expulsen con Di Monte”,

“Yo digo que tuvieron intimidad alguna vez” y

“¿Por qué lo defiende tanto?”.

Mar Contreras llora / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El próximo domingo 10 de agosto, se realizará una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México’. Si bien este 8 de agosto se llevará a cabo el duelo por la salvación y se definirá quién sale de la placa, los nominados hasta el momento son:

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Priscila Valverde

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Cabe destacar que Dalilah será la retadora de Ninel Conde, la líder de la semana, para obtener la salvación. Muchos especulan que, si Polanco llega a ganar este privilegio, se salvará a si misma. En tanto que, si Conde lo conserva, sacará a Priscila de la placa.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Adrián Di Monte confesó un delito? Narra historia con una mujer borracha