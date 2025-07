Adrián Di Monte se sometió a una cirugía de emergencia por las secuelas de un accidente: Esto pasó

El ingreso de Adrián Di Monte a ‘La casa de los famosos México 2025’, si bien no era una total sorpresa, sí generó mucho debate en redes sociales. Aunque algunos creen que podría ser un buen elemento, muchos rechazan su participación por las series acusaciones de violencia e infidelidad que hizo su exesposa, Sandra Itzel, en su momento.

Sin importar qué opinión se tenga de Adrián Di Monte, su nombre ha sido tendencia en las últimas horas y la audiencia quiere saber más de él. Y es que, además de su romance y posterior divorcio con Sandra, también ha enfrentado dificultades de salud.

El controversial actor cubano se tuvo que someter a una operación de emergencia debido a las secuelas que le dejó un accidente suscitado en un reality show.

¿Por qué Adrián Di Monte fue hospitalizado?

Los hechos ocurrieron en 2018. En aquel entonces, Adrián Di Monte participaba en la segunda temporada de ‘Reto 4 elementos’. Si bien logró ganar el reality, desafortunadamente sufrió un accidente.

Durante la competencia, se fracturó el dedo gordo del pie. Aunque pudo seguir en el juego gracias a que le administraban medicamentos para el dolor, al salir, sus médicos le recomendaron que se sometiera a una cirugía.

Y es que los especialistas le mencionaron que, en caso de no hacerlo, podría sufrir complicaciones futuras. Debido a esto, Adrián Di Monte, quien confesó que le tiene pánico a las agujas y las operaciones, decidió hospitalizarse para la intervención.

Afortunadamente, todo salió bien y, tras unos días de reposo y rehabilitación, se recuperó por completo y pudo seguir su vida con normalidad. Pese a todo, el histrión se ha dicho muy orgulloso de haber participado en el concurso. Incluso, aseguró que su dura infancia en Cuba fue fundamental para ganar.

“Y todo lo que hago trato ser el mejor. Si no, no lo hago. Soy un deportista frustrado. Quería demostrarme que sí hubiera podido ser un gran deportista. Yo no hubiera ganado ni La isla, ni Reto 4 elementos, si no hubiera crecido en Cuba, los cubanos crecemos con esa hambre de salir adelante”, indicó.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Quién es Adrián Di Monte, noveno confirmado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Adrián Gómez Rodríguez, más conocido como Adrián Di Monte

Emigró a los Estados Unidos a los 15 años, donde estudió Arquitectura, carrera que a la fecha no ha ejercido.

Debutó como actor en 2010, al participar en novelas como ‘Eva Luna’ y ‘Aurora’.

Ha estado en diversos proyectos como ‘¿Quién es quién?’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’ y ‘El maleficio’.

También ha participado en realities como ‘Inseparables’, ‘Reto 4 elementos’ y ‘La isla: Desafío extremo’.

En 2013, inició una relación con Sandra Itzel

Hace poco, se casó con Nuja Amar

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’ es el próximo domingo 27 de julio, a las 8:30 de la noche, a través del canal de Las estrellas. Las postgalas, así como el famoso 24/7, estarán disponibles en la plataforma de ViX.

La dinámica semanal será de la siguiente manera:

Lunes: se elegirá al nuevo líder.

Miércoles: se llevará a cabo la gala de nominación.

Viernes: uno de los nominados será salvado.

Domingo: se realizará la esperada gala de eliminación

El viernes 18 de julio, se dará a conocer al décimo participante del reality. Todo parece indicar que será un hombre. En redes sociales ya se ha teorizado que podría ser Abelito, un influencer que se ha hecho famoso en los últimos años por aparecer en programas como ‘Par de idiotas’.

