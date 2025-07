¿Nuevo romance en La casa de los famosos México 2025? Aún no empieza y ya los están shippeando

Todavía no empieza La casa de los famosos México 2025 y ya hay drama, risas… y ¿romance? Aunque aún no se encienden las cámaras dentro del famoso reality, los rumores sobre un posible coqueteo entre Aldo de Nigris y Marie Claire Harp están que arden en redes sociales.

Todo comenzó con un simple comentario durante la presentación oficial del regiomontano, pero las palabras de su abuela, las risas nerviosas de ambos y los comentarios de Wendy Guevara convirtieron el momento en un auténtico chismerío nacional.

Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, fue presentado como el sexto integrante de esta nueva temporada del reality, y durante su revelación dejó en claro que lleva tiempo sin novia, aunque no descartaría encontrar el amor si “se da”. Y claro, bastó eso para que los fans encendieran el radar del shippeo y lo emparejaran de inmediato con Marie Claire, quien también forma parte del elenco. Pero… ¿será que el arroz ya se coció o sólo estamos viendo una ilusión de la fanaticada?

Mamá de Poncho de Nigris confirma la participación de Aldo de Nigris sobrino de Poncho / Especial

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre tener novia dentro de La casa de los famosos México 2025?

El ahora influencer y exfutbolista, Aldo de Nigris, no dudó en reconocer que no ha tenido pareja últimamente porque ha estado completamente enfocado en sus proyectos personales, pero aclaró que si llegara a tener una novia, no escatimaría en detalles para tratarla como reina. “Yo quiero entrar para ser yo, para jugar, y si se da, se dio”, aseguró De Nigris, dejando la puerta abierta a una historia de amor.

Durante su presentación en el canal de La casa de los famosos México 2025, Aldo fue cuestionado por los fans sobre si alguna de las participantes reveladas le llamaba la atención. Aunque mencionó que tanto Olivia Collins como Mar Contreras son “muy bonitas”, aclaró que su intención no es entrar a ligar.

Sin embargo, la conversación se puso más sabrosa cuando entró en escena doña Lety, su carismática abuela, quien le dejó en claro que nada de “andar con viejitas”, lo cual hizo estallar de risa a todos, incluyendo a la propia Marie Claire. El tema se desvió hacia qué tipo de mujer le gustaría para su nieto, y ahí fue cuando la mamá de Poncho de Nigris aseguró que “eso no se planea”, aunque Wendy Guevara quiso meterle candela preguntándole directamente si le gustaría que Marie Claire fuera su nieta. La respuesta fue clara: “no”, dejando entrever que la altura de la presentadora sí es un tema para la familia ¡mide 1.81 metros!

“Está muy bonita. (Tienes nietos) los haces deportistas, salen altotes y mamados”, confesó Aldo, tratando de convencer a su abuela, pero no funcionó.

¿Marie Claire de romance con Aldo de Nigris, sexto habitante de La casa de los famosos México?

Las redes sociales no perdonan y desde el momento en que Aldo de Nigris fue presentado, el nombre de la conductora Marie Claire Harp comenzó a viralizarse junto al suyo. “¡Ya hay pareja favorita!”, “Esto se va a poner bueno” y “Doña Lety es un personaje” son solo algunos de los comentarios que inundan los videos promocionales de La casa de los famosos México 2025. Algunos incluso ya les hicieron edits románticos y cuentas fan dedicadas a su supuesto “romance”.

Los días pasaron y Marie Claire no tardó en reaccionar ante el revuelo que causó su supuesta conexión con Aldo de Nigris. Durante un encuentro con la prensa, fue cuestionada directamente sobre si estaría dispuesta a iniciar una relación con el joven deportista. Su respuesta, tan tajante como divertida, no dejó lugar a dudas… aunque sí dejó espacio para seguir especulando.

“No, hombre, no, no. Aldo de Nigris, ¿qué edad tiene? ¿24? No, ya, ya. Está chiquillo, está chiquad, ¿qué tiene, verdad? No, no, no. La verdad es que no.” Marie Claire Harp

Aunque negó cualquier posibilidad de romance, también reconoció que el muchacho tiene “pensamientos claros y decisivos” y que estar abierto a una relación dentro de la casa podría generar contenido interesante.

“Faltan reveladas que podrían ser buenas candidatas para un shipoeo... más que yo.” Marie Claire

La respuesta de Marie Claire cerró la puerta, sí, pero no le quitó lo entretenido al rumor. Y claro, con esas palabras tan cuidadosamente elegidas, muchos internautas se quedaron con la duda: ¿realmente no le interesa el tema o simplemente está cumpliendo con su papel de presentadora? Porque se sabe que, al formar parte del programa, debe mantener una postura neutral y sin mostrar preferencias.

Hasta ahora, Aldo De Nigris no ha vuelto a hacer comentarios sobre el “shippeo”.

