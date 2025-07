Yetus Prime acusó a Aldo de Nigris y a Poncho de robar el concepto de su pódcast; doña Lety los defiende

Tras confirmarse la participación de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México 2025", revive un reciente conflicto con el creador de contenido, Yetus Prime, quien hace unos meses explotó públicamente contra Aldo y su tío Poncho de Nigris, acusándolos de haberle robado el concepto de su programa Más allá del fierro. La controversia surgió durante una transmisión del propio podcast, cuando Yetus encaró a Aldo y expuso la supuesta traición frente a miles de seguidores.

El reclamo se viralizó rápidamente en redes sociales como X, YouTube y TikTok, dividiendo opiniones entre los fans. Algunos señalaron a Poncho como responsable de apropiarse de una idea ajena, mientras que otros defendieron a Aldo por seguir trabajando con su familia. La tensión fue tanta, que Yetus abandonó el proyecto y rompió relación con su excompañero.

Doña Lety defiende a su nieto Aldo de Nigris de declaraciones de Yetus Prime. / Redes sociales

¿De qué acusa Yetus Prime a Aldo de Nigris y a Poncho de Nigris?

La polémica comenzó cuando Arturo González, mejor conocido como Yetus Prime, expresó su molestia al enterarse que Poncho de Nigris lanzó un nuevo programa llamado Jalando fierro, título y concepto que, según él, fue ideado originalmente junto a Aldo de Nigris.

“¿Qué opino de eso? Pues te voy a ser sincero también: me dio en la punta de la ver… que le hayan puesto ‘Jalando fierro’ porque se llama así, o sea, eso se lo robaron de nosotros”, dijo Yetus.

Primero señaló a Poncho de haber copiado el concepto de su podcast y después reprochó a Aldo de Nigris por su falta de comunicación.

“Se lo he dicho en la cara a tu tío, pero sí me dio en la madre porque tú no me comentaste nada. De un día para otro me dijiste: ‘Fui a grabar un podcast con Poncho’ y yo te dije ‘¡Chi...ón!’, pero no me platicaste absolutamente nada”.

Estas declaraciones detonaron una ola de reacciones en redes, donde fueron los usuarios que acusaron a Poncho de “robarse” la idea y a Aldo de no defender el proyecto original. Como resultado, Yetus decidió separarse definitivamente de” Más allá del fierro”.

¿Qué dijo Aldo de Nigris tras las declaraciones de Yetus Prime de que le robó el pódcast?

Luego de que estallara la controversia, Aldo de Nigris ofreció su versión de los hechos mediante un live en su canal de YouTube. En él, aceptó que su relación con Yetus venía deteriorándose desde tiempo atrás.

“Se pudieron dar cuenta que estamos friccionados y la realidad es que ya llevamos rato con ese problemita adentro”, dijo el influencer.

Aldo defendió su colaboración con Poncho, asegurando que los proyectos son distintos:

“El problema es que estoy grabando con Poncho el ‘Jalando fierro’. Siento que es un programa muy diferente; el de nosotros es un podcast sentados, el de Poncho lo veo como más desmadre”.

También aclaró que no tenía intención de traicionar a Yetus:

“No veo mal ir a grabar otro programa con un familiar mío, que la verdad mi tío fue el que me impulsó en redes sociales desde un inicio. No le tengo que pedir permiso a alguien para grabar un contenido que siento que me ha ayudado”.

Finalmente, expresó su frustración por el distanciamiento y dejo claro que su podcast no era parecido al de Jalando fierro creado por Poncho de Nigris.

“Me da coraje porque yo a Yetus le tenía que rogar para ir a grabar. Parecía su secretaria”.

Doña Lety rompe el silencio y defiende a Aldo de Nigris sobre el supuesto robo del pódcast a Yetus

Tras el revuelo en redes y la creciente tensión entre los creadores de contenido, doña Lety, madre de Poncho de Nigris, salió en defensa de su nieto Aldo durante una emisión del programa “De primera mano”. Al ser cuestionada sobre lo dicho por Yetus Prime, no dudó en expresar su molestia con contundencia.

“Está mal de la cabeza, porque gracias a Aldito lo jalaban para muchos eventos. Lo que pasa es que él no quería venirse de Torreón a Monterrey”, expresó molesta.La mamá de Poncho también aseguró que Yetus y Aldo eran muy cercanos:

“Él tiene 29 años, está más grande, y empezó a tirarle. A Aldito le dolió mucho porque eran muy buenos amigos desde hace cinco años, eran como hermanos. Le dolió mucho que empezara a tirarle cuando Aldito se quiso ir”.

Además, Doña Lety dejó entrever que los comentarios de Yetus estarían motivados por celos profesionales a Aldo de Nigris: “Está inventando todo eso porque no sé cómo se ha de sentir. Él también podría haber estado en “La casa”... yo no entiendo por qué agarró tanto coraje. Pues que Dios lo bendiga, que le vaya bien, pero nadie le va a hacer caso porque no es verdad”, concluyó.

