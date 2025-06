Poncho de Nigris enfrenta a Julián Gil por “coquetear” con Marcela y confirma crisis con su esposa: ¿Celos?

Las alarmas se encendieron, y no precisamente por las dinámicas del reality Secretos de Parejas, sino por el verdadero “dramón” que vive Poncho de Nigris con su esposa, Marcela Mistral. Y es que, después de rumores de una supuesta infidelidad y una hospitalización repentina, ahora el regiomontano confirmó lo que todos ya sospechaban: sí hay crisis matrimonial.

Todo comenzó con una aparente broma coqueta hacia Sury Sadai dentro del show, pero lo que parecía una inocentada televisiva se convirtió en una bola de nieve. Y si eso no fuera suficiente, la tensión subió de nivel cuando Julián Gil, otro de los participantes del programa, tuvo un acercamiento con Marcela, lo que hizo estallar los celos de Poncho. El influencer no se quedó callado y arremetió directo contra el actor argentino en un arranque que dejó a todos con el ojo cuadrado.

Poncho de Nigris se puso celoso / Captura de pantalla

¿Poncho de Nigris enfrentó a Julián Gil por celos?

Durante una de las dinámicas del programa, Julián Gil invitó a Marcela Mistral a simular una cita romántica. Todo dentro de la supuesta “normalidad” del intercambio de parejas del show. Pero a Poncho no le gustó ni tantito ver a su esposa coqueteando, aunque fuera actuado. En un arranque de celos, De Nigris confrontó a Gil por “pasarse de la raya”.

“Yo puedo bromear, pero con mi mujer no se juega. Hay límites”, soltó Poncho visiblemente molesto, dejando claro que su problema no era sólo con Marcela, sino con Julián también. El argentino intentó defenderse diciendo que sólo quería que Marcela se relajara, ya que la veía tensa. Sin embargo, Poncho no compró esa historia ni tantito y se le fue directo a la yugular.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su matrimonio con Marcela Mistral?

Después del escándalo en el set, el regiomontano tomó su TikTok y, entre lágrimas (y con suero todavía en el brazo tras haber estado hospitalizado), confesó que está pasando por una etapa muy difícil con Marcela Mistral. Aunque aclaró que no todo está perdido, sí admitió que hay una fuerte crisis matrimonial.

“Claro que hay crisis. Pero eso no quiere decir que ya nos separamos. Lo que pasa es que, como todas las parejas, estamos enfrentando momentos duros. Y cuando hay hijos de por medio, se vuelve más complicado. Yo no podría vivir sin mis hijos”, compartió visiblemente afectado.

Por si fuera poco, Marcela ya se fue de la casa y se dejó ver sola en redes. Lo más fuerte: se fue de viaje solo con los niños. ¿Mensaje directo a Poncho? Todo apunta a que sí. Y aunque no ha dicho abiertamente que esté separada, su ausencia dice más que mil palabras.

¿Hubo infidelidad de Poncho de Nigris con la actriz, Sury Sadai, de Secretos de parejas?

El chisme explotó hace unos días cuando se viralizó el momento en que Poncho le dijo a Sury Sadai, su compañera en Secretos de parejas, que si no estuviera casado, “le tiraría la onda sin pensarlo”. Aunque lo soltó como quien no quiere la cosa, ese momento fue suficiente para que muchos en redes hablaran de una traición emocional.

Además, Sury no ayudó mucho, pues aceptó que Poncho le parecía encantador. Y claro, los internautas no tardaron en revivir esa frasecita de “donde hubo fuego...” para encender el drama. A pesar de que no hubo besos ni escenas subidas de tono, para muchos, eso ya es motivo de crisis.

