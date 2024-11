Tunden a Poncho de Nigris por “criticar” la maternidad de Marcela Mistral: “No sabías cómo hacer las cosas”

Poncho de Nigris y Marcela Mistral se han consolidado como una de las parejas más populares y controversiales de la industria.

Este matrimonio ha enfrentado rumores de infidelidad por parte del regiomontano con Serrath, así como muchos lo han criticado por “invalidar” los sentimientos de su esposa.

En esta ocasión, en redes sociales volvieron arremeter contra Poncho de Nigris por una “nueva” falta de respeto a Marcela Mistral.

Poncho de Nigris critica la maternidad de Marcela Mistral, su esposa

En el más reciente capítulo de su canal de YouTube ‘Parejas disparejas’, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ hizo un nuevo comentario a su esposa sobre cómo ha cuidado a sus hijos. Dicha situación, hizo enfurecer a internanutas en redes sociales.

En el clip que se volvió viral en la plataforma de Tiktok, Poncho apuntó que no se sentía tranquilo cuando viajaba de trabajo porque sus hijos se quedaban al cuidado de Marcela y ella no estaba preparada para “hacerse cargo”.

El regiomontano explicó que le daba incertidumbre que Mistral se quedara sola con sus hijos. Esto por la ansiedad que ella sentía al salir con ellos sin un acompañante. No obstante, comentó que, ahora que ya lo controla, puede “sentirse en paz”.

“Tú has sido muy buena mamá, con uno (hijo) estabas aprendiendo. Con dos ahí más o menos, con tres ya te graduaste. Sí, porque ahora ya no tienes miedo, antes tenías miedo y ahorita ya lo resuelves lo que pase”. Poncho de Nigris

Agregó: “Antes no sabías cómo hacer las cosas, ahora ya eres una gran mamá; ya me siento bien tranquilo. Te daba miedo salir a la calle con los niños y me iba un poco intranquilo”.

¿Cómo reaccionó Marcela Mistral a su “crítica” por su maternidad?

Mientras De Nigris hablaba, la cámara enfocó a la también cantante, quien simplemente lo veía y en tono sarcástico, asentía a todo lo que decía.

“¿Antes no te sentías tranquilo? Sí (Me daba miedo), porque estaban bebecitos”, dijo en tono sarcástico.

Tiktok

Critican a Poncho de Nigris por comentarios “machistas” a su esposa

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. La mayoría de usuarios no tardaron en llenar de críticas a Poncho. Aseguraron que es un hombre “machista” y que Marcela Mistral muy pronto se cansará de él.

Estos fueron algunos comentarios.

“Marcela: No, pues gracias, ya lo dijo el papá del año que no se le golpeó un chamaquito por descuidarlo ”,

”, “Como lo soporta, que machista se escuchó Poncho”,

“ Qué terror estar con alguien así de machista” ,

, “Ay, no, ya no lo soporta”,

“Estoy orgulloso de ti por hacer el trabajo que deberíamos hacer los dos”,

“Amo los ojos de Marcela, lo dicen todo”.

“Poncho cada vez que hablaba la regaba más”,

“No sé qué pasó, pero me hizo enojar un chin… lo que dijo Poncho”.

“Marcela eligiendo sus batallas, haciéndole creer que le da la razón”

Al momento, Poncho de Nigris y Marcela Mistral no se han pronunciado con respecto a las críticas que han recibido por su reciente capítulo en ‘Parejas disparejas’.

Así lo dijo Poncho de Nigris: