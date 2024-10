Poncho de Nigris tacha a su esposa de “hacerse la víctima” y usuarios le dicen: “Ya déjalo, Marcela”

Poncho de Nigris y Marcela Mistral, conocida también como ‘la Musa’ Mistral, se han consolidado en la industria como una de las parejas más populares y controversiales.

La mayoría de las veces, De Nigris y la conductora presumen en redes sociales la gran familia que conformaron. Comparten grandes momentos con sus hijos, así como algunos aspectos de su vida privada.

Sin embargo, el matrimonio ha estado en medio del escándalo por diversas situaciones. Tales como la supuesta infidelidad de Poncho con Serrath, la actitud de Marie Claire con el regio, así como los “malos tratos” que supuestamente el famoso tiene con su esposa, pues suele ser tachado de machista.

En esta ocasión, Poncho fue verdaderamente criticado por “invalidar” los sentimientos de la madre de sus hijos.

Marcela Mistral revela que en sus cumpleaños extraña a su padre fallecido

No todo ha sido color de rosa en la vida de Marcela, aunque ha trabajado mucho para posicionarse en el medio, también ha tenido difíciles perdidas en su vida personal, tal como el fallecimiento de su padre.

Por esta razón, en su más reciente video con Poncho de Nigris en su canal ‘Parejas disparejas’ de nombre ‘Lo que la gente se inventa de nosotros’, la también cantante expresó su sentir ante la pérdida de su papá, especialmente en el día de su cumpleaños.

En este capítulo, Marcela reveló que es inevitable no ponerse triste en todos sus cumpleaños. Esto, debido a que su padre cumplía casi en las mismas fechas que ella y le da nostalgia.

“La neta, la neta, la neta, sí me pongo muy triste el día de mi cumpleaños por mi papá, la verdad. Siempre. Es una realidad”. Marcela Mistral

A lo que contestó Poncho con tono de desagrado: “Entonces, ¿todos tus cumpleaños son tristes?”

“No, no, no, pero me da un poco de nostalgia, porque como él cumplía el día 13, a veces hacíamos un festejo juntos. Me acuerdo de la juventud, la infancia… Ay, voy a llorar. Son esas cosas”, agregó Marcela.

Poncho de Nigris tacha a su esposa, Marcela Mistral de “tirarse de víctima”

Luego de expresar su sentir con los ojos llorosos, Poncho de Nigris se quedó callado y, al mirarla, dijo:

“Ok, ya no sé qué decir. O sea, ya no sé qué decir porque, pues ya cuando te metes ya en el (papel) de víctima. Ya valió ver… Sí, o sea, que dices: ‘Mi papá’. Ya te tiraste de víctima”. Poncho de Nigris

Agregó: “Put… Ya me dio en la ma… ahora sí, yo qué digo, güe... Entonces, todos los años va a estar la señora triste”.

Al escuchar sus palabras, Marcela no pudo contener su reacción de sorpresa. Incluso, comenzó a reírse con las palabras de su esposo, aunque después cambiaron de tema.

Usuarios critican a Poncho de Nigris por “invalidar” los sentimientos de su esposa

El fragmento del clip se volvió viral en las redes sociales. Por esta razón, algunos internautas criticaron la reacción de Poncho al escuchar el sentir de su esposa.

“Qué dificil estar con una persona que minimiza tus sentimientos”, “Ese tipo no tiene empatía”, “Ya déjalo, Marcela”, “Quizá ella está esperando a que crezcan sus hijos para marcharse”, “Marcela, donde invaliden tus emociones, ahí no es”, “Qué insensible Poncho”, “Poncho más que su esposo parece su hater, y luego se atreve a decir que la gente es la que inventa”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado con respecto a las críticas.

¿Qué es un micromachismo?

El concepto micromachismo fue propuesto por el psicoterapeuta Luis Bonino, quien dice que es un comportamiento o actitud sutil, generalmente cotidiano, que refuerza la desigualdad de género y perpetúa estereotipos sexistas de manera casi imperceptible.

Aunque pueden parecer “pequeños” o “inofensivos,” los micromachismos sostienen una cultura de desigualdad al naturalizar ideas de superioridad masculina o al limitar la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres. Estos comportamientos suelen ser socialmente aceptados o pasar desapercibidos, lo que dificulta su identificación y cuestionamiento.

