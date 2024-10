Marie Claire Harp arremente contra Marcela Mistral sobre Poncho de Nigris: “Yo no quiero nada con tu marido”

La conductora Marie Claire Harp no se contuvo y arremetió contra Marcela Mistral, después de que esta sugiriera en el pódcast Ponchendy’ que la venezolana daba entender que ella se había encontrado con su esposo con otras intenciones que no eran arreglar sus diferencias.

La exparticipante de la primera edición de ‘La casa de los famosos México’ expresó su frustración, afirmando que estaba cansada de las insinuaciones de ‘la Musa’.

Durante una transmisión en vivo, Marie Claire fue interrogada sobre las declaraciones de Mistral. Su respuesta fue clara y contundente: “Sí, ya lo vi y ya dije lo que opinaba al respecto, que me da una hue... que siga hablando de mí. Yo no quiero nada con tu marido”. Esta afirmación dejó claro que no estaba dispuesta a dejar que la situación escalara.

Marie Claire Harp contó que mantenía una buena amistad con Julián Figueroa, incluso desde antes de conocer a su prometido, José Manuel Figueroa. / Facebook: Marie Claire Harp

Por su parte, Marie Claire Harp también se defendió: “Lo de su marido ya eso pasó. La veo diciendo en el pódcast que deja como con la duda”

"¿Qué estás queriendo decir, que me vi con tu marido con otras intenciones? Jamás eso fue por teléfono. Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás porque es tu marido. Son una familia feliz; cuando hablen de sus problemas personales, no me metan a mí”. Marie Claire Harp

Marie Claire pide a Marcela Mistral que no la meta en sus problemas de pareja

Marie Claire, visiblemente irritada por la situación, le envió un mensaje contundente a Mistral, dejando en claro que no tiene interés alguno en De Nigris y que no es su enemiga.

“No me metan a mí, el problema que tuve con Poncho de Nigris fue con él. Si a mí me preguntan de ese problema, no de Marcela Mistral. Voy a hablar del problema con Poncho de Nigris”.

Marie Claire Harp

La conductora insistió en que quería que la dejaran en paz: “Déjenme en paz, que yo no tengo nada que ver”, subrayó Marie Claire, aclarando que ella y Poncho habían hablado y arreglado sus diferencias a través de mensajes en Instagram.

“Ni la topo, ni a ella, ni al otro. Ella es la que tiene la familia feliz en su entorno. Lo de Poncho es cotorreo; ya hasta hablamos por Instagram, ya ese ped** se arregló, ya deja de odiarme tanto, mujer, te vas a arrugar”, comentó, lanzando un dardo hacia Marcela.

Finalmente, Marie Claire dejó claro que no había una relación amistosa con Poncho y que las inseguridades de Marcela debían resolverse en su hogar: “Yo no tenía una relación de amistad con él (con De Nigris) ni la voy a tener, pero los problemas de usted y de su inseguridad y de su vaina, usted organíceselo en su casa”, concluyó la venezolana, cerrando la puerta a futuras polémicas.

Marie Claire Harp no se quedó con nada y llamó “viejo-ruco”. / Instagram: @marieclaireoficial / @ponchodenigris

¿Qué provocó la molestia de Marie Claire Harp hacia Marcela Mistral?

En una reciente aparición en ‘Pinky promise’, programa donde compartió el panel con Wendy Guevara y Jorge Losa, Marie Claire Harp fue cuestionada sobre las versiones que indican que no se lleva bien con Poncho de Nigris. Este rumor surgió tras el supuesto rechazo del influencer a compartir escenario con la venezolana en las galas, lo que generó la impresión de que intentaba evitar acercamientos.

Marie Claire aclaró que su ausencia o presencia en las galas de ‘La casa de los famosos México’ se debió a la planificación del programa y no a decisiones personales de ninguno de los dos. Durante la charla, Wendy y Nicola Porcella soltaron una broma en la que insinuaban que Poncho temía a su esposa, lo que provocó risas en Marie Claire, pero también pareció encender la ira de Marcela Mistral.

Poncho, por su parte, explicó que el enojo de Marcela Mistral se debía a una mala interpretación: ella pensó que él y Marie Claire habían acordado conversar sobre sus malentendidos, cuando en realidad habían discutido todo por teléfono y no en persona. También señaló que Marie Claire siempre le ha caído bien pero fue la gente que empezó a especular que él le tenía miedo, por celos de Marcela.

“Es que luego la estrategia pública es dejar cosas al aire para que la gente haga sus conjeturas. La gente empezó a hacer historia, así como decían que Adrián quería con Briggitte. Creo que malamente ella abordó esa entrevista y se tergiversó”, comentó Marcela Mistral en el podcast, haciendo alusión a cómo se malinterpretan las situaciones en los medios.

Este comentario parece haber sido el detonante que llevó a Marie Claire a aclarar su postura: no se vio a solas con Poncho y no tenía ningún tipo de interés en él. Con firmeza, dejó claro que su objetivo es despejar cualquier duda y que no desea ser involucrada en las inseguridades ajenas.

