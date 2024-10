Papá de Octavio Ocaña confirma que sí existen problemas familiares, pero con su esposa, ¿divorcio?

Dentro de unas semanas se cumplirá el tercer aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, actor mayormente conocido por interpretar a Benito Rivers en la serie ‘Vecinos’. El joven pereció debido a una herida de bala en la cabeza mientras transitaba por una autopista.

Pese a que ya han pasado tres años desde la tragedia, la familia sigue en búsqueda de justicia, pues, de los dos policías responsables del hecho, solo se ha capturado a uno.

Leopoldo fue condenado en diciembre pasado a más de 20 años de prisión, a la par que se le exigió pagar una indemnización a la familia por daños, que asciende a más de 17 millones de pesos, según la periodista Addis Tuñón.

En tanto que el segundo implicado, Gerardo N, sigue prófugo y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha incrementado la recompensa por su captura.

Octavio Ocaña se robó el corazón con el personaje de Benito. / Facebook: Vecinos

Bertha Ocaña revela que su familia está dividida

En medio de todo esto, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, dijo hace algunas semanas que actualmente se encuentra distanciada de su padre. Si bien no quiso dar muchos detalles, expresó estar muy afectada con esta situación.

“Claro que hay una relación fracturada con mi papá. Por supuesto que la hay, de mi parte, y lo que sí te puedo compartir es que sí es muy triste porque tienes que trabajar mucho en eso”, dijo.

Pese a todo, afirmó estar sumamente agradecida con su familia: “Créeme que yo me siento muy agradecida con la vida, por la familia que me tocó”, indicó.

Papá de Octavio Ocaña revela que ha tenido problemas con su esposa

Tras las declaraciones de Bertha Ocaña, la periodista Addis Tuñón entrevistó al papá del fallecido actor, Octavio Pérez, quien se dijo sumamente extrañado por las declaraciones de su hija, pues, a su parecer, con la única que sí ha tenido problemas es con su esposa, Ana Luisa Ocaña.

“Me extraña que Bertha diga que tiene una fractura conmigo. De mi parte no hay ninguna fractura. Amo a mi madre, amo a mis hijas. Que su mamá y yo tengamos un distanciamiento, pues es normal en cualquier pareja. Que Dios la bendiga, mi prioridad es mi hijo”. Octavio Pérez

Aunque no quiso hablar mucho sobre el asunto, negó haber ejercido algún tipo de maltrato en contra de su familia y reiteró que toda esta situación fue provocada por “problemas entre esposos”, aclarando que, en estos momentos de su vida, “está solo”, descartando así que hubiera una tercera persona en su matrimonio.

Si bien no habló sobre si habrá una separación definitiva, Pérez dejó entrever que, pese a todo, es un hombre que siempre se preocupará por su familia.

Papá de Octavio Ocaña confiesa que estuvieron a punto de atrapar a Gerardo ‘N’

Durante la entrevista, Octavio Pérez contó que, hace poco, encontró la ubicación de Gerardo ‘N’ y pensó en tomar justicia por su propia mano. Sin embargo, optó por notificar a las autoridades, quienes, al llegar al lugar, descubrieron que el criminal había escapado.

“Yo ya lo tenía ubicado en Veracruz y se lo dije al fiscal, al gobernador. Yo no puedo hacer nada porque no soy policía. Si fuera por mí, le hubiera hecho una maldad, pero no soy 4s3s1n0. En lo que llegaron, se escapó”, manifestó.

