¿Gala Montes es la nueva estrella de Televisa? Revela si ya firmó exclusividad

Gala Montes, es una de las figuras más queridas por los televidentes tras su participación en ‘La casa de los famosos México’. Por este motivo, recientemente se han soltado un sinfín de rumores que apuntan a que firmaría un contrato de exclusividad con Televisa.

Durante una visita al programa ‘La saga’, conducido por Adela Micha, la joven actriz y exparticipante del exitoso reality, explicó más acerca de sus futuros planes en su carrera y abordó los rumores de que podría ser la nueva gran estrella de Televisa.

Gala desmintió las especulaciones sobre un acuerdo exclusivo con la televisora, como se dijo anteriormente en redes sociales debido a que un comunicador comenzó el rumor al respecto.

Gala fue una de las favoritas del público / Instagram: @galamontes

¿Gala Montes firmó exclusividad con Televisa?

A pesar de haberse convertido en una de las favoritas del público durante su paso por el reality donde fue la tercera finalista, Gala aclaró que, aunque está en conversaciones con varias marcas para futuras campañas publicitarias, no ha firmado ningún contrato de exclusividad con Televisa.

“En Televisa ¿qué me han dicho? Yo no firmé nada, todavía no”, dijo, negando que vaya a ser la actriz protagónica de 3 telenovelas en la televisora de San Ángel como se había dicho. “Rexona sí me habló, ¡no me abandonó! eso sí me tiene súper emocionada, andamos viendo ese asunto, a mí me encantaría”, agregó, debido a que el supuesto acuerdo con esta marca también estuvo dando de qué hablar.

Se dijo que había firmado exclusividad / Instagram

¿Qué sigue para Gala después de LCDLFMX?

Montes también dijo que le gustaría seguir con su carrera en la música de manera independiente, pero no se cierra a las propuestas que le han llegado respecto a nuevos proyectos de los cuales no pudo dar más detalles.

“Quiero dedicarme a mi música. Por supuesto creo que lo puedo hacer, seguirme produciendo como lo he hecho, pero me encantaría hacer (la obra) ‘Hoy no me puedo levantar’ ese también es mi sueño, hacer un proyecto musical, una serie, pero hay propuestas bendito Dios”.

Gala Montes quiere seguir con su carrera de cantante / FB: Gala Montes

Gala Montes estrena su nuevo sencillo: ‘Tacara’

El pasado 27 de septiembre, a solo dos días de que se realizará la gran final de ‘La casa de los famosos México’, la también actriz lanzó en plataformas digitales su sencillo ‘Tacara’, que se distingue por su género urbano. El adelante del video oficial de este tema está disponible aquí