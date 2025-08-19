Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y... ¿la tacha de mentirosa?

Tras el combate entre Alana Flores y Gala Montes en el Supernova strikers 2025, fue Flores quien cumplió su promesa y reveló públicamente el contrato que firmó antes de enfrentarse a la actriz. La pelea, celebrada este fin de semana en el Palacio de los Deportes, no solo se convirtió en tendencia por el resultado, sino también por la tensión que rodeó a ambas participantes antes, durante y después del combate. ¿Qué destapa el contrato?

¿Alana Flores revela que pelea con Gala Montes en Supernova strikers 2025 fue injusta?

En el documento mostrado por Alana Flores, se estipulan varios puntos clave de la pelea con Gala Montes:



Pesos acordados: Alana debía competir con 54 kilogramos, mientras que Gala subiría al ring con 62 kg (pesó 68 kg el día de la pelea) .

. Guantes: 12 onzas para Alana y 14 onzas para Gala.

Pesaje doble: Uno realizado el 16 de agosto y otro el mismo día del evento.

Careta obligatoria y una duración de tres rounds de dos minutos cada uno.

Estos detalles fueron señalados por la influencer como parte de un acuerdo previo que buscaba “nivelar un poco” las notables diferencias físicas entre ambas. Según Alana, Gala estaba al tanto de estas estipulaciones desde el principio, aunque la actriz lo negó tajantemente durante el careo previo al evento.

“Yo no pacté ningún peso. Nunca hubo ninguno... Yo desde el principio dije que no. Esta es una pelea de exhibición. Somos artistas, influencers, streamers, peleando”, dijo Montes en su defensa.

Sin embargo, lo exhibido por Alana Flores contradice este dicho de Gala Montes.

Gala Montes y Alana Flores contrato / Redes sociales y Canva

¿Quién ganó la pelea entre Alana Flores y Gala Montes en Supernova strikers?

La pelea fue una de las más esperadas de la noche y no decepcionó. Aunque Gala Montes mostró más resistencia de la que muchos esperaban, la técnica y experiencia de Alana Flores fueron evidentes. La regia supo controlar la distancia y manejar los tiempos del combate, mientras que Montes, en ocasiones, fue criticada por mostrarse excesivamente agresiva e incluso altanera.

Pese a las aparentes desventajas físicas, Alana Flores logró imponerse por decisión unánime , dejando en claro su dominio en el cuadrilátero y sumando así su cuarto cinturón como boxeadora amateur.

La derrota de la actriz generó reacciones encontradas en redes sociales. Su actitud fue calificada como “soberbia” y “fuera de lugar” por internautas, quienes la señalaron de minimizar la importancia del contrato y de negarse a asumir ciertos compromisos físicos para equilibrar el combate.

Triunfo de Alana Flores en el Supernova orígenes / Redes sociales

¿Gala Montes consume drogas? Lanza mensaje preocupante

Hace unas horas, Gala Montes mediante sus redes sociales, reflexionó sobre lo mucho que le ayudó la pelea contra Alana Flores aunque no ganó.

“En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales muy dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y, por ende terminé enganchándome con…”

La actriz no hizo mención directo al consumo de qué se enganchó, puso un emoji de hoja, algo que los usuarios interpretaron como una forma de decir que su dependencia sería a la marihuana. También aconsejó a su público que, si tienen problemas con las sustancias, buscaran ayuda profesional y una actividad sana que les ayude a lidiar con el consumo.

“Gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez y así dejar a un lado las cosas que me estaban destruyendo tanto… y yo con eso ¡Ya gané! Si estás pasando por un proceso como yo, busca ayuda (las dro… no son la solución) el deporte es vida”, indicó.

Finalizó su mensaje con una tierna felicitación para Alana: “PD: Felicidades Alana, me duele la mandíbula, hija. Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón”.

