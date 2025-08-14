Adrián Marcelo lanza polémico mensaje a Alana Flores por su pelea contra Gala Montes: “Dale una chin..”

La esperada pelea de box entre la streamer Alana Flores y la cantante Gala Montes en el evento Supernova Orígenes sigue dando de qué hablar, especialmente tras el encendido mensaje del influencer Adrián Marcelo. A pocos días del evento, las redes sociales ardieron con un reciente comentario en redes que el conductor regio soltó. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué mensaje le envió Adrián Marcelo a Alana Flores sobre su pelea de box contra Gala Montes?

Adrián Marcelo, conocido por su estilo provocador y comentarios sin censura, volvió a sacudir las redes al manifestar públicamente su respaldo a Alana Flores. Tras la tensa conferencia de prensa entre las dos combatientes, donde los ánimos se caldearon, Alana publicó en su cuenta de X que Gala Montes la había sacado de sus casillas durante un encuentro días antes del combate. Fue entonces cuando Marcelo reaccionó con un mensaje que generó controversia:

“Haz lo que sabes y ponle una chin..., para que no le queden ganas de abrir el hoci.. NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana”. Adrián Marcelo, vía X

Este comentario, aunque aplaudido por algunos de sus seguidores, fue duramente criticado por otros usuarios por su tono ofensivo y referencias personales. La respuesta de Alana fue mucho más mesurada, asegurando que más allá del resultado, ella impondrá condiciones excepcionales dentro del ring. “Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, escribió.

La opinión pública se dividió de inmediato. Mientras algunos consideran que Marcelo solo busca provocar y generar espectáculo, otros lo ven como un respaldo a Alana en un momento clave.

Adrián Marcelo y Alana en X / Redes sociales y Canva

Alana Flores y Gala Montes discuten en conferencia de prensa de Supernova Orígenes

Lo que empezó como una pelea de exhibición se ha convertido en una batalla personal. Durante la conferencia de prensa previa al evento, conducido por el periodista deportivo David Faitelson, tanto Alana Flores como Gala Montes se enfrascaron en un acalorado intercambio verbal que terminó subiendo de tono con acusaciones y ofensas de carácter personal.

Lejos de ser una simple promoción del combate, el evento fue considerado por los asistentes como un escenario donde se ventilaron resentimientos pasados. Gala acusó a Alana de buscar fama a través de conflictos mediáticos, mientras que Alana cuestionó la autenticidad de la carrera musical de Montes.

“No está padre mentir. A mí enséñame un papel que yo haya firmado”, lanzó la también actriz.

Por su parte, Alana Flores le contestó: “Qué satisfacción tan grande va a ser ganarte bajo tus propias condiciones”, con referencia a la polémica de hace unas semanas, en las que Flores señaló que Gala no bajó el peso que le correspondía e intentó cambiar las reglas de la pelea.

Los organizadores del evento, Supernova Orígenes, parecen haber capitalizado la tensión entre ambas para convertir este combate en el platillo principal de la noche.

¿Por qué Adrián Marcelo y Gala Montes no llevan una buena relación?

Todo comenzó cuando ambos coincidieron en La casa de los famosos México. Adrián Marcelo, tras la salida de Gomita, dijo: “Una mujer menos que maltratar”, lo que fue percibido como un comentario violento y machista. Gala Montes reaccionó de inmediato, acusándolo de misógino y asegurando que su presencia representaba un riesgo para las mujeres del programa. Aunque Adrián trató de defenderse alegando que usaba humor negro, Gala no cedió.

La tensión fue escalando, al punto que Gala solicitó a la producción del reality que lo sancionara. Posteriormente, Marcelo siguió lanzando indirectas y críticas en redes sociales, acusándola de incongruente.

Más adelante, Adrián Marcelo generó revuelo al ofrecer 350 mil pesos a Crista Montes, madre de Gala Montes, para entrevistarla. Luego de varias conversaciones, ella aceptó y se confirmó el encuentro con una fotografía publicada el 19 de marzo de 2025.

La entrevista fue lanzada el 23 de marzo en el canal de YouTube de Marcelo. Durante la conversación, él aprovechó para disculparse públicamente por sus declaraciones anteriores, reconociendo que se había equivocado al referirse a ella de manera ofensiva.

