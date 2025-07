¡Gala Montes arremete contra Alana Flores! La acusa de mentir sobre su peso antes de la pelea de box

El próximo 17 de agosto, Gala Montes (24 años) tendrá una pelea de box con Alana Flores. Previo a la contienda, se ha suscitado gran polémica, pues la influencer señaló que la actriz no cumple con el peso. Al respecto, Gala señala:

“Está malinformada. Los influencers creen que pueden agarrar un teléfono y decir mentiras. A mí me cuesta mucho trabajo salir adelante, y que llegue alguien y diga mentiras cuando sí cumplo con mi contrato, no está padre. No es bonito. Si yo estuviera incumpliendo, me demandarían. Lo está inventando”.

La pelea será parte de Supernova Orígenes 2025, un evento de boxeo que busca fusionar el deporte con el entretenimiento digital.

Será el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, CDMX. Debido a la polémica entre las participantes, la organización cambió las reglas el 18 de julio y ya no habrá límite de peso.

¿Qué dijo Gala Montes sobre las acusaciones de Alana Flores sobre tomar cerveza y comer palomitas?

La cantante Gala Montes fue exhibida comiendo palomitas y bebiendo cerveza. Sobre esto, dijo: “Es triste que en pleno 2025 se critique a una mujer por lo que come. Yo creo que por tomarme una cerveza de vez en cuando no voy a subir de peso. Que otra mujer te juzgue por eso está mal. Ya son otros tiempos, pero yo ya he llegado a un punto donde si canto dicen que lo hago horrible, igual si actúo o boxeo. No me contratarían si lo hago tan mal”.

“Estoy entrenando duro. Ha sido bastante pesado. He tenido que volverme una atleta de la noche a la mañana. Voy a ganar. Le quiero quitar el cinturón a Alana”, dijo Gala Montes sobre los señalamientos de Alana Flores, su contrincante.

¿Gala Montes será la nueva Laura León en ‘Lagunilla, mi barrio’?

En otro tema, Gala Montes nos contó que a partir del 22 de agosto, será parte de Lagunilla mi barrio, donde interpretará el rol que antes desempeñaba Laura León. “Estar en teatro musical me pareció una gran oportunidad. Es una obra divertida y exitosa. Cantar me mueve. Este rollo de cabaret es algo que representa mucho a nuestro país. Mi sueño siempre ha sido ser vedette. Si un día me ofrecieran ser ‘Aventurera’, me encantaría. Canto, bailo y actúo”.

La obra ´Lagunilla mi barrio´ lleva varios años en cartelera con invitados especiales. / Instagram

“Quiero llegar a ser una diva. Es un honor que me comparen con María Félix. Espero poder llenar las expectativas en algún momento”, menciona Gala Montes

Finalmente, Gala Montes nos habló del compromiso de su hermana, ‘la Beba’ Montes: “Me da mucho gusto que haya encontrado a su media naranja. Si ella se quiere casar, yo la apoyo”.

