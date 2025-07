Difunden que Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ aconsejaba no ser infiel: VIDEO

En las últimas semanas, Alex Montiel, conocido como ‘el Escorpión dorado’, se encuentra en boca de todos. El famoso ha sido blanco de una oleada de críticas y memes tras el resurgimiento de su escándalo con la conductora, Fabiola Martínez, quien fuera su amante hace dos años, a pesar de que él está casado. El asunto explotó después que Montiel dijera que solo salió cuatro veces con Fabiola.

Ante tal declaración, Fabila Martínez exhibió una serie de pruebas que dejaban mal parado al influencer, por lo que las redes sociales rápidamente hicieron su trabajo.

Ante este escenario, se viralizó en redes un vídeo en el que el influencer, Alex Montiel, daba un curioso consejo respecto a la infidelidad hace algunos años. ¿Qué dijo exactamente?

El influencer Alex Montiel fue captado en el concierto de Grupo Firme / Instagram

¿Qué dijo Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’, de la infidelidad hace algunos años?

En redes, usuarios revivieron un fragmento de una entrevista en la Alex Montiel, el Escorpión dorado, daba un curioso consejo sobre la infidelidad.

El influencer recordó el momento en el que un seguidor le pidió eliminar un video suyo en el que aparece junto a otra mujer que no es su esposa. El video, que se hizo viral en plataformas como X y TikTok, muestra a Montiel comentando sobre lo que él considera un error común entre las personas infieles:

“Llega un güey y me dice: ‘Güey, atrás me grabaste con una persona, no es mi esposa, es otra persona, ¿Me puedes ayudar a quitarlo, por favor? No saben que estoy aquí con ella’, de tonto salió a una plaza pública con su morra. Si no quiere que se enteren, pues hazlo en otra parte, o no lo hagas, cabr*n”.

Las palabras de Montiel en ese entonces, mientras aconsejaba a su interlocutor acerca de la infidelidad, ¡se volvieron la comidilla del día!

Fabiola Martínez exhibe pruebas de romance con Alex Montiel / IG: @alexmonthy / @bellafaby

¿Cómo reaccionaron las redes ante la declaración de Alex Montiel ‘el Escorpión Dorado’ y la infidelidad?

Este comentario, que en su momento fue tomado como una especie de broma, ha tomado un tono irónico después de que Fabiola Martínez revelara, con pruebas, que ella y Montiel mantuvieron una relación durante el tiempo que él seguía casado con su esposa, Dana Arizu.

En medio de esta polémica, las redes sociales no tardaron en hacer la comparación entre los consejos de Montiel y su comportamiento personal.

Usuarios en X han señalado la contradicción de las palabras de Montiel, argumentando que el influencer debería haber seguido su propio consejo en lugar de ser atrapado en una relación secreta.

Entre los comentarios más destacados se encuentra el de Ricardo O’ Farrill, quien destacó la ironía de la situación en un tweet: “Esto es tan irónico que hasta pensé que era IA.”

Fabiola Martínez, Escorpión Dorado y su esposa / Archivo TVNotas y redes sociales

