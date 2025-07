Dana, esposa de Alex Montiel, ‘rompe el silencio’ ¿sobre su separación? El Escorpión reacciona

Alex Montiel, mejor conocido como ‘el Escorpión dorado’, continúa en el ojo del huracán luego de que la influencer y modelo Fabiola Martínez revelara públicamente sus pruebas de una relación sentimental con él hace dos años. Esto, luego de una entrevista reciente de ella con Adrián Marcelo y porque Alex minimizó su relación a “cuatro veces” y dijo que él y su esposa estaban pasando por un mal momento, además de tener una relación abierta.

Fabiola presentó audios, mensajes privados, fotos e incluso prendas personales, que demostrarían un vínculo amoroso con Alex Montiel, lo que desató rumores de que Dana Arizu, esposa del comediante, habría tomado la decisión de separarse.

Lo que ha aumentado los rumores sobre una separación fueron las recientes publicaciones de Dana, las cuales han sido consideradas por usuarios como indirectas a Alex Montiel. ¿Externó su decepción por la infidelidad de Alex?

El influencer Alex Montiel está envuelto en la polémica / Instagram

¿Qué dijo Dana Arizu, esposa de Alex Montiel, sobre la infidelidad del ‘Escorpión dorado’ con Fabiola Martínez?

Aunque, actualmente, Dana Arizu no ha hablado directamente sobre lo sucedido con Fabiola Martínez y Alex Montiel, sí reaccionó a la controversia. Tomó la decisión de restringir los comentarios en sus redes sociales. Esto debido a las críticas en su contra.

Ahora, la esposa del periodista publicó un nuevo mensaje que llamó totalmente la atención de internautas. ¡Reapareció con Alex Montiel!

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dana Arizu rompió el silencio y expresó que eligió la reflexión y el crecimiento personal ante los malos momentos complicados que ha vivido.

Dana Arizu lanza nuevo mensaje ¿por la infidelidad de Alex Montiel? / IG: @danareconexion

“No podemos evitar que lleguen pruebas fuertes a nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo vivirlas y usarlas para nuestra evolución”, dijo Dana.

“Cada vez que pasa algo difícil, me gusta darle la vuelta y encontrarle el para qué de las cosas... Ese día de la certificación pasó algo muy cañón y yo decía: ‘A ver, esto es tu examen profesional, ¿qué voy a hacer con esto?’. Decía: ‘A ver, aquí hay un tesoro escondido, algo que tenemos que aprender’. Mientras las personas ven una tragedia o ven algo muy cañón, yo veo una enseñanza” Dana Arizu

Aunque en la plática Alex escucha con atención a su esposa, Dana también escribió un mensaje que fue tomado por usuarios como una indirecta al escándalo que enfrenta con el creador de contenido y Fabiola Martínez.

“Sentir respeto y compasión hasta por los que nos hacen daño es un sentimiento difícil de describir, pero es una manera maravillosa de vivir y amar esta vida”, escribió.

Pese a que Alex Montiel no respondió a la reflexión de Dana, sí reaccionó a esta publicación. A través de la cuenta de Instagram de su personaje ‘el Escorpión dorado’ le dio ‘me gusta’ al post de su también mánager.

¿Alex Montiel y Dana Arizu, su esposa, se van a divorciar?

En este martes de TVNotas, una fuente cercana a Alex Montiel nos reveló el estatus del matrimonio de Dana Arizu y el periodista.

La fuente nos contó que Alex no ha parado de buscar reconquistar a su esposa. Incluso, han ido a terapia para estar juntos, principalmente por sus hijos.

“Dana (su esposa) lo ha tomado con toda calma. Es una mujer muy espiritual. Alex le ha pedido perdón en todo momento y ella ya lo aceptó. Para ambos es muy importante salvar su matrimonio, por sus pequeños. Prefieren no dar más foco a personas que lo buscan”. Fuente TVNotas

“No quieren dar entrevistas. No por miedo, sino por no hacer de esto un circo ni dar más publicidad a Fabiola, quien sinceramente tampoco tiene las mejores referencias. Así son las personas a las que le gusta la fama, el dinero y los lujos”, dijo.

Fabiola Mtz y Alex Montiel / Captura de pantalla

Cabe recordar que este escándalo surgió desde 2023, cuando Alex y Fabional fueron captados juntos en un concierto. Aunque en su momento Montiel y Dana mencionaron que no fue una infidelidad, dado que estaban en una relación “abierta”, actualmente, él lo calificó como un “error del pasado” y mencionó que no habría sido “nada formal”.

Al momento, Fabiola Martínez no se ha pronunciado con respecto a las recientes publicaciones de Dana Arizu, esposa de Alex Montiel. ¿Sacará nuevas pruebas?

Alex Montiel es captado sin su esposa, Dana Arizu, en un centro comercial / IG: @danareconexion / @alexmonthy

¿Quién es Dana Arizu, esposa de Alex Montiel?

Dana Arizu es la esposa del youtuber Alex Montiel, conocido como ‘el Escorpión dorado’. Es directora de casting, mánager y pieza clave en el crecimiento profesional de su esposo.

Alex Montiel y Dana conocieron en TV Azteca y están casados desde 2010, con dos hijos en común. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, usa la cuenta @danareconexion para compartir frases motivacionales y momentos familiares