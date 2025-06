Óscar Burgos confirma que el ‘Escorpión dorado’ sí se quería casar y tener un hijo con Fabiola Martínez

El drama en el mundo del espectáculo sigue dando de qué hablar y ahora el protagonista no es otro que el irreverente Escorpión Dorado, alter ego del youtuber Alex Montiel, quien quedó exhibido públicamente tras una confesión bomba de Fabiola Martínez. Según la conductora, su relación con Montiel en 2023 iba tan en serio que hasta hablaban de casarse y de tener un hijo juntos, a pesar de que él ya se había hecho la vasectomía.

Pero eso no fue lo más impactante. Quien terminó salpicado fue el comediante Óscar Burgos, quien no se quedó callado y le mandó un recadito muy directo a su ahora examigo. Asegura que Alex Montiel les mintió a todos, lo utilizó para ocultar su aventura amorosa y luego se lavó las manos. Y como buen regio, Burgos no se anduvo con rodeos y lo llamó a dar la cara: “No hiciste las cosas bien”.

Te puede interesar: Programa de Escorpión Dorado ‘El círculo del 1%' no será trasmitido este domingo, ¿saldrá del aire?

Alex Montiel posando pensativo. / Instagram: @alexmonthy

¿Qué dijo Fabiola Martínez sobre su relación con el Escorpión dorado?

Fue durante una entrevista con Adrián Marcelo donde Fabiola soltó la sopa. Contó que su romance con Alex Montiel comenzó cuando él le aseguró que ya no estaba con su esposa, Danna Arizu. Y no solo eso, ¡hasta le dijo que quería casarse y tener un bebé con ella! Según Fabiola, hablaron abiertamente de su deseo de formar una familia y él incluso le dijo: “Me voy a desamarrar para tener un bebé”.

La bomba mediática estalló cuando Carolina Castro, esposa de Óscar Burgos, publicó inocentemente una foto donde se veía a Fabiola y Alex dándose un beso. Fue ahí cuando todos se enteraron de la relación, y de paso, comenzaron los señalamientos hacia Burgos y su esposa por, supuestamente, haber delatado la infidelidad.

Te puede interesar: Escorpión dorado: El recuerdo de su abuelo lo pone nostálgico y rompe en llanto en plena entrevista

Para muchos, Alex Montiel solo le está “quitando el trabajo” a verdaderos profesionales / Clasos

¿Qué dijo Óscar Burgos sobre la relación de ‘el Escopión dorado’ y Fabiola Martínez?

En entrevista con el periodista Miguel Díaz, Óscar Burgos rompió el silencio y aclaró que no tuvo nada que ver con la exposición del romance. Al contrario, se dijo usado por Montiel, quien, según él, les mintió descaradamente: “Usted vino, nos dijo que ya no estaba con Danna, nos dijo que se pensaba casar con Fabiola, nos dijo que quería tener un hijo con ella… no se haga wey”, comentó Burgos.

Además, reveló que tras el escándalo, Alex Montiel simplemente cortó toda comunicación con él. Como si fuera poco, Montiel intentó culpar a su esposa por “ventilar” su relación secreta, cuando en realidad la foto fue captada en un evento público con miles de personas alrededor. “No le eche la culpa ni a mi esposa ni a mí”, remató el comediante visiblemente molesto.

Te puede interesar: Pedro Sola estaba “incómodo” durante ‘el Escorpión al volante': “Está sufriendo este hombre”, dice Maryfer

¿Alex Montiel “el Escorpión Dorado” le fue infiel a su esposa o tenía permiso?

Este chisme ha dividido opiniones, pues mientras unos acusan al Escorpión Dorado de ser un infiel con todas sus letras, otros aseguran que no hay tal traición. ¿La razón? Supuestamente, Alex y su esposa Danna Arizu tenían una relación abierta, lo cual le daría cierta “luz verde” para andar con Fabiola. Sin embargo, ni eso lo salva del señalamiento por no ser claro con sus amigos ni con su entorno.

Burgos fue tajante: “Si me niegas totalmente es porque no hiciste las cosas bien”, dijo en tono de reclamo, evidenciando que se siente traicionado por alguien a quien consideraba amigo. A estas alturas, la amistad entre el comediante y el youtuber parece más que rota, y aunque Montiel no ha dado declaraciones al respecto, el silencio también habla.

Te puede interesar: Pedro Sola y Escorpión Dorado liman asperezas y se reconcilian ¡con un beso!