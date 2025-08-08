Javier Chicharito Hernández y Diego Dreyfus: Así fue su escándalo por la paternidad del hijo del futbolista

Diego Dreyfus, influencer y autodenominado coach de vida, quien colaboró con Javier ‘Chicharito’ Hernández, estuvo envuelto en la polémica por los rumores de usuarios, quienes señalaron que el empresario, supuestamente, sostuvo un romance con la ex del futbolista, Sarah Kohan.

En medio de las controversiales declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre el protagonismo actual de la mujer en la sociedad, en esta ocasión, revivieron la polémica en la que estuvo envuelto con Diego Dreyfus. Según especularon en redes, el hijo de Sarah y Hernández, supuestamente, sería obra de Dreyfus.

¿Qué dijo Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre los rumores de que Diego Dreyfus sería padre de su bebé?

En 2020 surgió un fuerte rumor de que Sarah Kohan, entonces esposa del futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández, le había sido infiel con Diego Dreyfus, amigo cercano y coach personal del jugador. Incluso, se llegó a insinuar que el empresario podría ser el verdadero padre del hijo mayor de la pareja.

Ante estos rumores, el exjugador del Real Madrid rompió el silencio y, durante una conferencia virtual, se pronunció contundente.

“Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente, ha sido desmedido, falta de mi responsabilidad y comunicación, toda la gente dice que mi hijo no es mío, no sé hasta donde dejé de llevar esa comunicación”. Chicharito

¿Cómo reaccionaron Sarah Kohan, expareja de Chicharito, y Diego Dreyfus a los rumores sobre el bebé del futbolista?

Por otra parte, Sarah Kohan respondió directamente en historias de Instagram, negando cualquier tipo de relación sentimental o física con Diego.

“No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre solo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier!”. Sarah Kohan

Además, explicó que ya estaba embarazada cuando conoció a Dreyfus. : “Yo ya estaba embarazada de (mi hijo) cuando conocí a Diego. (Mi hijo) tiene los ojos de mi madre. Fin de la historia. Dejen de molestar a mi familia.”.

Asimismo, Diego externó su postura ante este tema en el momento en que un seguidor le preguntó si él había causado la separación entre Sarah y Chicharito. El empresario negó cualquier implicación. Dijo que era absurdo que la gente afirmara cosas que ni él mismo sabía, dejando claro que no tuvo nada que ver en ese tema.

Diego Dreyfus y Chicharito / Redes sociales

¿Quién es Diego Dreyfus, excoach de vida de Javier ‘Chicharito’ Hernández?

Diego Dreyfus ha ganado notoriedad en redes sociales por su trabajo como coach de vida, ofreciendo cursos y asesorías sobre desarrollo personal, liderazgo y masculinidades. Sin embargo, sus credenciales han sido constantemente cuestionadas por usuarios.

Estudió ingeniería y más tarde incursionó en la actuación en escuelas de las dos televisoras más grandes del país, participando en algunos proyectos de ficción. Su ascenso mediático se consolidó gracias a su estrecha relación con el futbolista ‘Chicharito’ Hernández, con quien fundó el proyecto Naked Humans, un blog de estilo de vida que fue retirado tras la ruptura del futbolista con la modelo australiana Sarah Kohan.

Su presunta falta de preparación académica formal en psicología según publicaciones en redes sociales, no ha impedido que Dreyfus influya en miles de seguidores.

Diego Dreyfus conferencia / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo llamó “charlatán” a Diego Dreyfus?

Durante un episodio del pódcast Hermanos de Leche, Adrián Marcelo, junto a Iván “la Mole”, lanzó una crítica directa hacia Diego Dreyfus, conocido coach motivacional y asesor cercano de Javier “Chicharito” Hernández.

Con su estilo sarcástico y confrontativo, Adrián calificó a Dreyfus de “charlatán” y lo responsabilizó por el cambio de actitud del futbolista, afirmó: “Que dé la cara ese pelón, el coach… sal y explícanos tú, charlatán, ¿qué hiciste con uno de los mejores jugadores que ha dado México después de Hugo Sánchez?”

Según Adrián, Dreyfus “tiró por la borda” todo ese legado familiar. En tono de burla, también se refirió a un tatuaje de Dreyfus: “Cuando alguien tiene un Yin Yang tatuado, sabes que ya todo en su vida se fue al carajo.”

Este comentario generó revuelo en redes sociales, donde muchos debatieron sobre la veracidad de las palabras de Adrián y el impacto que Dreyfus ha tenido en la vida y carrera de Chicharito.

