Ana Claudia Talancón impacta al desmayarse en pleno ritual espiritual

Ana Claudia Talancón ha atravesado situaciones muy complicadas en los últimos años. En junio de 2024, durante una entrevista con Yordi Rosado, reveló que enfrentó un doloroso proceso de fertilidad para ser mamá.

“Estuve intentando embarazarme un tiempo… este rollo de volver a vivir con una pareja, pensar en el proceso del in vitro o la estimulación hormonal”, compartió la actriz.

La también protagonista de Soy tu fan detalló la complejidad de este método: “De todas las veces que me implantaron embriones que no se dieron, fue un proceso súper difícil”, confesó. Añadió que enfrentó esta etapa en solitario: “Fueron tres años durísimos. Una montaña rusa emocional en la que me tenía que inyectar sola y acudir al doctor sin apoyo”.

Finalmente, logró quedar embarazada de manera natural. Sin embargo, el sueño de ser madre se convirtió en una pesadilla cuando, tras dos meses de gestación, sufrió un aborto espontáneo. Este episodio la sumió en una profunda tristeza: “Perdí al bebé a los dos meses. Fue durísimo, y esta persona no se portó bien conmigo. Me dolió mucho”, relató Talancón, quien aseguró que el duelo la llevó a trabajar intensamente en terapia.

Mira: Ana Claudia Talancón le manda mensaje a Alejandra Guzmán tras su caída en el aeropuerto

Instagram

Ana Claudia: Un desmayo inesperado en pleno ritual espiritual

Ana Claudia Talancón sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales donde experimentó un desmayo durante un ritual espiritual.

En el clip, se observa a la actriz realizando ejercicios de respiración profunda mientras es guiada por dos mujeres. Sin previo aviso, entra en un trance y pierde la conciencia, desplomándose por completo. Una de las mujeres la ayuda a recostarse para garantizar su seguridad.

En la descripción del video publicado en Instagram, Talancón escribió: “Hoy viví una experiencia inexplicable. Accedí al campo de conciencia donde habita lo divino que hay en mí. Con palabras me quedo corta para explicarlo. Tienen que vivirlo en carne propia”.

Aunque la actriz no explicó los motivos específicos para realizar este ritual, sus seguidores reaccionaron positivamente. Muchos apoyaron su decisión de buscar este tipo de experiencias trascendentales, afirmando que el crecimiento espiritual puede ser sanador.

Te puede interesar: Aseguran que Ana Claudia Talancón tiene un problema con el alcohol

Instagram

¿Qué es el campo de conciencia espiritual?

El “campo de conciencia espiritual” es un concepto que se refiere a un estado de percepción profunda. En este espacio, una persona conecta con su esencia, su propósito de vida o aquello que considera trascendental, como el universo, una fuerza superior, Dios o su ser interior.

Lee: Ana Claudia Talancón: Revelan causa de su raro comportamiento durante premier de Soy tu Fan