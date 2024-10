Ana Claudia Talancón le manda mensaje a Alejandra Guzmán tras su caída en el aeropuerto

La actriz Ana Claudia Talancón externó su solidaridad con Alejandra Guzmán, quien recientemente fue objeto de controversia tras sufrir una caída en el aeropuerto de la Ciudad de México, en un momento en que fue señalada por presuntamente haber llegado en estado inconveniente.

Durante una entrevista, Talancón, quien se encuentra en plena preparación para su regreso al teatro con la obra ‘El sótano’, mostró empatía hacia la cantante y reflexionó sobre la situación que vive a raíz del resbalón.

“Se cayó en el aeropuerto, ¡pobre! ¿Se resbaló o qué le pasó?... ¡Ay!, se andan burlando de ella, ¡ayúdenla!, más bien, pobrecita”, comentó sonriendo.

Alejandra se cayó en el aeropuerto / IG: @laguzmanmx / Edén Dorantes

Para apoyar a Alejandra, la actriz de 44 años ofreció un consejo a la hija de Silvia Pinal, destacando la importancia de la resiliencia en medio de estas polémicas. “Lo importante no es no caerse, sino levantarse, sacudirse y seguir adelante en esta vida”, indicó en el programa ‘Venga la alegría’.

Ana Claudia también recordó su propia experiencia al enfrentar críticas durante la alfombra roja de la película ‘Soy tu fan’, donde compartió créditos con Martín Altomaro, en la que supuestamente tenía problemas con la bebida.

La actriz reflexionó y destacó que con el tiempo, las críticas hacia ella se desvanecieron y el público comenzó a valorar su trabajo y compromiso, acaparando la atención con sus esfuerzos en labores altruistas y su compromiso con su carrera.

“Han visto que llevo todos estos años echándole muchísimas ganas, que saben de mi vida, que saben que soy una mujer que me encantan las labores altruistas, que ayudo a esta fundación para niños con cáncer que se llama ‘Aquí nadie se rinde’, saben que ayudo a mi familia, saben que he atravesado mis etapas como cualquier ser humano, pero que sigo echándole muchísimas ganas, porque lo difícil en esta carrera no es llegar, sino mantenerse”, comentó.

A Alejandra Guzmán le valen las críticas

Recientemente la cantante de “Hey, güera” reapareció públicamente en la Feria de Tamaulipas donde por supuesto el tema no pasó desapercibido.

La cantante harta del tema e ignorando las críticas al respecto declaró muy a su estilo: “Me encanta que toda la vida voy a ser “Mala hierba”. Ahora sí que me vale mad... Mientras hablen, todo está bien”.

