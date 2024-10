Ariadne Díaz se despide de las telenovelas, ¿anuncia su retiro de Televisa?

El lunes 21 de octubre, la telenovela Papás por conveniencia, protagonizada por José Ron y Ariadne Díaz, llegó a la pantalla chica. Este reencuentro en la ficción ha causado revuelo, ya que hace 15 años ambos actores fueron pareja.

Durante la gira de medios para promocionar el melodrama, los actores sorprendieron a todos al compartir un beso, lo que generó muchos comentarios entre los fanáticos y la prensa.

Sin embargo, más allá de la emoción que ha provocado esta historia, lo que realmente llamó la atención fue el anuncio que hizo Ariadne Díaz en su más reciente encuentro con los medios. La actriz, quien ha sido una de las figuras más destacadas de Televisa en los últimos años, confirmó que esta producción será su última telenovela, al menos por un tiempo.

José Ron y Ariadne Díaz / Redes sociales

El fin de una era en las telenovelas para Ariadne Díaz

Durante la entrevista, Ariadne Díaz expresó su deseo de explorar nuevos caminos profesionales. La actriz, que ha participado en exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo y Tenías que ser tú, aseguró que ha tomado la decisión de alejarse de las telenovelas para dedicarse a proyectos que había dejado en pausa, entre ellos, su incursión en la música.

“Las telenovelas… ya no. Ahora pienso avocarme a un proyecto que dejé comenzado, pero que justamente por la telenovela no lo pude continuar. Tiene que ver con la música”, declaró Ariadne.

Este nuevo enfoque en su carrera refleja su pasión por el arte musical, una faceta que no muchos conocían, pero que, según la propia actriz, la hace sentir cosas que la actuación no ha podido ofrecerle.

Ariadne Díaz revela si está esperando un bebé / Instagram

¿Es el fin definitivo de Ariadne Díaz en las telenovelas?

Díaz confesó que ya se está preparando para lo que será su nueva etapa como cantante. “Recién acabando esto [la telenovela] y algunos días más que tenemos de promoción, regresaré al estudio, a donde me había quedado”, mencionó. Aseguró que la música es algo que ha sido muy especial para ella durante años, pero que no había tenido la oportunidad de desarrollar debido a su apretada agenda como actriz.

La actriz agregó: “La verdad es que sé que la música es algo muy especial para mí, me hace sentir cosas que nada más me ha hecho sentir, y bueno, me estoy preparando mucho para tener una propuesta digna y valiosa. Eso es lo que quiero hacer”.

Ante la pregunta de si este adiós será definitivo, Ariadne fue clara y contundente: “En Televisa, sí". Con esta afirmación, la actriz deja abierta la posibilidad de seguir trabajando en otros proyectos, pero fuera de la compañía que ha sido su casa durante gran parte de su carrera. Su decisión ha sorprendido a muchos, pero también ha despertado interés sobre lo que deparará su futuro en el ámbito musical.

Con el próximo fin de Papás por conveniencia, los seguidores de Ariadne Díaz tendrán que esperar para verla en una nueva faceta, mientras la actriz se adentra en un terreno diferente y prometedor: la música.

