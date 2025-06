Ariadne Díaz rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de Marcus Ornellas ¿Se separan?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas estuvieron en el ojo del huracán luego de que se destaparon algunas imágenes en las que presuntamente se vería al actor coqueteando con una mujer que no es ella. ¿Infidelidad?

En TVNotas te contamos que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas tomaron terapia de pareja por una crisis matrimonial que habrían enfrentado, al parecer todo iba bien, pero Kadri paparazzi expuso las imágenes del momento en que el actor, supuestamente, se interesó en otra mujer.

Ariadne Díaz habla de la supuesta infidelidad de Marcus Onellas / IG: @ariadne

¿Marcus Ornellas le fue infiel a Ariadne Díaz con una mujer en un centro comercial?

Según Kadri paparazzi, Marcus Ornellas se percató de la presencia de una mujer mientras estaba de compras en un centro comercial. Sin embargo, dicha persona no le hizo caso.

No obstante, Marcus Ornellas le habría seguido la pista, hasta que la chica simplemente se alejó de él. Esta situación llamó totalmente la atención, aunque no se trató de una infidelidad como tal, sí criticaron la insistencia del actor con otra mujer que no es su esposa.

“Le echó unos ojitos de esos que derriten y luego se giró completito para verla de espaldas. Nosotros, con el lente bien firme, captamos cómo no le quitó los ojos de encima hasta que la perdió de vista”, revelaron en Kadri paparazzi.

¿Marcus Ornellas coqueteó con otra mujer que no es Ariadne Díaz, su esposa? / IG: @marcusornellas

¿Qué dijo Ariadne Díaz sobre la supuesta infidelidad de Marcus Ornellas en un centro comercial?

Como era natural, la prensa no tardó en cuestionar a Ariadne Díaz sobre la polémica que enredó a Marcus Ornellas sobre el coqueteo a otra mujer mientras estaba de compras.

Muy contenta por sus nuevos proyectos, la actriz comentó que, en estos momentos, no había visto nada de las fotografías de su esposo que habrían generado revuelo en las redes sociales.

Ariadne Díaz habla de la supuesta infidelidad de Marcus Onellas / IG: @ariadne

No obstante, dejó claro que estar envueltos en este tipo de escándalos es parte de ser figuras públicas.

“No me digas que ahorita ya acabé y lo voy a ir a buscar. Ya ni me digas, ahorita, lo busco y me lo encuentro. Imagínate que ni lo he visto, o sea, no, realmente no, no andamos buscando eso. Ni lo vemos, ni estamos ahí al pendiente”, dijo la famosa.

“Nos dedicamos a esto y es el pan nuestro de cada día, nos inventan chismes y que todo, pero bueno… O sea, nada más”, agregó.

¿Marcus Ornellas coqueteó con otra mujer que no es Ariadne Díaz, su esposa? / IG: @marcusornellas

La mayoría de los cibernautas señalaron que, probablemente, la pareja tiene una relación abierta y de ser así, no habría problema. Sin embargo, otros comentaron que serían puras especulaciones, dado que él siempre ha sido muy respetuoso con su esposa.

Por su parte, Marcus Ornellas no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación que, supuestamente, podría afectar su matrimonio con Ariadne Díaz.

Así lo dijo Ariadne Díaz: