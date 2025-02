Ariadne Díaz revela el lado más tierno de Marcus Ornellas: “Parece robot, pero sus acciones hablan por él”

Con gran sentido del humor, Ariadne Díaz nos compartió cómo pasó el 14 de febrero junto con su pareja, Marcus Ornellas, quien recientemente recibió la nacionalidad mexicana por naturalización: “Les diré mentiras (ríe): Nos fuimos a pasear en globo, luego a cenar algo delicioso y a un hotel para hacernos un masaje en pareja. Después hicimos un viaje de 2 días a Valle de Bravo”.

“Obviamente nada de lo que dije es cierto. Nunca hacemos nada. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de festejar esa fecha. Preferimos demostrarnos amor todo el tiempo”.

Liliana Carpio, Redes sociales y Archivo tvnotas

“No es nada cursi, pero es adorable": Ariadne Díaz describe el carácter reservado de su pareja

“Además, Marcus no es nada cursi. Al señor no se le da la cursilería. Él parece robot (ríe). Es como si dijera: “Yo, amar’”.

“Es un muy hombre adorable. Sus acciones dicen más que las palabras. Siempre busca la manera de hacerme sentir bien. Me echa muchas porras. Somos el mejor equipo”.

Sobre cómo divide su tiempo para atender su trabajo y a su familia, nos contó: “Me vuelvo loca (ríe). Ya hablando en serio, lo he logrado con el favor de Dios. Al principio de cada proyecto reviso cuáles son las fechas importantes de la escuela de mi hijo y después lo externo con el contrato en la mano. Los productores deben estar enterados de que debo correr por la mañana o por la tarde de equis día para estar con mi niño”.

“A veces pasan cosas que no están planeadas y no le puedes decir a la producción: ‘Oigan, fíjense que mañana debo faltar porque mi hijo tiene esto en la escuela y acaban de avisar’. Eso no se puede hacer”.

“Afortunadamente se han dado las cosas entre Marcus y yo para estar en esos imprevistos. Todo se ha acomodado a nuestro favor. Somos papás muy presentes. Todo el tiempo estamos al pendiente de lo que hace nuestro hijo. Sobre todo, en internet. Por ejemplo, los videos los puede ver siempre y cuando estemos nosotros con él y tiene prohibido ver los shorts de YouTube”.

“Hemos leído que los videos que ven los niños producen dopamina en el cerebro. Son muy adictivas, pero ellos no tienen ese entendimiento”.

Confirma su participación en la segunda etapa de Papás por conveniencia y comparte cómo equilibra su carrera y la maternidad

Sobre su más reciente proyecto, aseguró: “Me siento feliz por el resultado que tuvimos en Papás por conveniencia. Son pocas las oportunidades que tenemos de hacer una novela donde te lleves bien con todos y en la que puedas experimentar cosas, en este caso la música”.

“No sé por qué salieron rumores de que no estaré en la segunda etapa de la telenovela. Claro que estaré. Se lo: confirmo aquí. Incluso hace un tiempo le dije a Rosy (Ocampo): '¿Por qué no hacemos segunda parte?’. Y ella respondió: ‘Sí, ajá. Claro’. O sea, me mandó a freír espárragos (ríe)”.

“Tiempo después, Rosy me comentó que la historia daba para más y me invitó a seguir en este hermoso proyecto y acepté", concluyó.

Esta es la historia de amor entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz

Marcus y Ariadne se conocieron en 2009, pero su romance comenzó hasta 2015.

Seis meses después, la pareja dio a conocer que estaban esperando a su hijo.

En 2018 el actor le entregó el anillo de compromiso, cuando ella celebró su cumpleaños número 32.

Llevan alrededor de 10 años juntos, felices y muy enamorados.

Trayectoria de Ariadne Díaz: una carrera exitosa en la pantalla chica

Debutó como actriz en 2007 en la telenovela Muchachitas como tú.

Después la vimos en:

Al diablo con los guapos (2008), Llena de amor (2010), La malquerida (2014), Vencer la ausencia (2022) y Papás por conveniencia (2024).

En teatro participó en:

Dulce pájaro de juventud (2012), Perfume de Gardenia (2013), La dalia negra (2015) y Las arpías (2017).

Tiene 7 millones de seguidores en IG, 1.8 millones en Facebook, 920 mil en X y 1 millón en TikTok.

