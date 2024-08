Marcus Ornellas y Ariadne Díaz a terapia ¡Los rumores los acechan!

Entrevistamos a Marcus Ornellas (42 años) y nos contó el secreto para que su relación con Ariadne Díaz (38) siga floreciendo. Ha sido una pareja discreta, pero él reveló que han tenido altibajos.

¿Cuál es el secreto para que Marcus Ornellas y Ariadne Díaz sostengan una gran relación de pareja?

“No hay perfección en nuestra relación. Somos dos seres humanos. No sé si lo que diré sea un ‘secreto’ para estar bien como pareja. A nosotros nos ha funcionado no faltarnos al respeto, apoyarnos y admirarnos mutuamente”.

“Otro punto que nos ha ayudado es corregir cosas individualmente y en pareja. Lo único que nos queda es esforzarnos y ser mejores cada día”.

¿Marcus Ornellas sintió celos de que Ariadne Díaz grabe una novela con su exnovio, José Ron?

Así reaccionó Marcus cuando le preguntamos si ha llegado a sentir celos de que Ariadne grabe una novela con su exnovio José Ron: “Nunca hemos sentido celos de nada. Entendemos nuestros trabajos. Ariadne respeta mis espacios y yo los de ella”.

“Claro que hemos tenido crisis de pareja. Cuando cumplimos cinco años y, después, a los siete. Tenemos nueve años juntos y ahí la llevamos. Obviamente, recurrimos a terapia de pareja y ha sido una gran decisión. Es mejor que pasen esas cosas para ir haciendo ajustes en la relación”.

“Somos parecidos, pero no iguales. Nos complementamos. Ariadne es una gran mujer. La admiro muchísimo y me ha ayudado a crecer personalmente en muchos aspectos”.

Marcus Ornellas revela si le gustaría tender otro bebé con Ariadne Díaz

Le preguntamos si le gustaría tener otro bebé: “No sabemos si queremos un segundo bebé. No lo hemos planeado, ni tampoco platicado. Si en algún momento llega, será bienvenido”.

Y nos habló de su mayor pasión: “Hace mucho tiempo que no modelo y, definitivamente, me gusta más actuar. Sin embargo, gracias al modelaje conocí la actuación”.

“Me ha costado llegar hasta donde estoy. No ha sido fácil conseguir papeles protagónicos. Nada de lo que he logrado me lo han regalado. Todo ha sido por esfuerzo. Mucha gente piensa que, para entrar a este medio, necesitas contactos y no fue mi caso”.

Marcus agradeció a la productora de El precio de amarte por haberlo invitado a protagonizar dicha historia: “Estoy agradecido con Carmen (Armendáriz) y la producción por este personaje y creer en mí. Es una historia maravillosa. Estoy seguro de que al público le encantará”, finalizó.

Así ha sido la historia de amor entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz

Marcus y Ariadne se conocieron en 2008.

Cuatro años después coincidieron en una entrega de premios. Ahí pudieron interactuar un poco más.

6 meses después de iniciar el romance, la pareja dio a conocer que serían papás.

El actor le entregó el anillo de compromiso cuando ella celebró su cumpleaños número 32, en una emotiva celebración.

La pareja lleva 9 años juntos.

Hace unos días empezó a correr el rumor de su separación. Ellos están separados por trabajo, pero sus seguidores notaron que también dejaron de seguirse en Instagram.

