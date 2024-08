Ana María Alvarado habla tras la audiencia por la demanda vs. Maxine Woodside: “No reconocen que trabajé ahí"

Ana María Alvarado y Maxine Woodside han estado envueltas en un fuerte escándalo desde principios del año 2023.

Recordemos que la conductora de ‘Sale el sol’ anunció, entre lágrimas, que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’ en el que colaboró por varios años junto a la periodista antes mencionada.

Poco después, en mayo, Ana María Alvarado interpuso una demanda contra su exjefa por despido injustificado para pelar ante las autoridades la liquidación que asegura no le dieron al salir del programa ‘Todo para la mujer’.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. / Instagram: @maxwoodside/ @anamaalvarado

Se lleva a cabo primera audiencia de Ana María Alvarado y Maxine Woodside

Hoy por la mañana se llevó acabo la primera audiencia preliminar en el juicio por despido injustificado en contra de Maxine Woodside por parte de Anita Alvarado en los Juzgados laborales.

Luego de dos horas de audiencia, a su salida Ana María Alvarado contó a TVNotas de qué se trató dicha reunión. “Esta audiencia fue para ratificar toda la carpeta de investigación de ambas partes y se revisaron las pruebas presentadas para que no haya algún tipo de impedimento para que el juicio siga su curso”, dijo Ana.

La periodista fue acompañada de sus abogados Raymundo Calva y la abogada Noemi Weill, quien dijo: “Nosotros presentamos todas las pruebas las cuales fueron admitidas y cuando se de la audiencia de juicio se desahogarán las pruebas y ellos deberán acreditar lo que argumentaron en esta ocasión”.

Luis Pérez

“Ya que los abogados de Radio Fórmula están diciendo que la empresa no se dedicaba a transmitir ningún programa de radio o de comunicación, puesto que no tienen la concesión para eso”, agregaron los abogados.

Su abogada señaló “El siguiente paso a seguir es el desahogo de pruebas en la siguiente audiencia, donde el juez que está facultado para determinar si hubo o no una relación de trabajo”.

Por su parte, Ana María señaló: “Es muy interesante este juicio. Me gusta que el juez analiza cada punto de la audiencia. Se trató de conciliar pero no hubo disposición de la otra parte. Yo siempre estado abierta conciliar. Me sorprendió debido a que están faltando a la verdad. Pero ya veremos cómo se pone la siguiente audiencia”.

Luis Pérez

Ana María Alvarado habla de lo que sucedió en la audiencia de su caso contra Maxine Woodside

A través de un live en YouTube, Ana María habló de lo que sucedió en la primera audiencia por la demanda contra Maxine. Mencionó que Maxine no asistió a la audiencia preliminar. Explicó que ella no estaba interesada en asistir y que su abogado está muy limitado a querer conciliar. Sin embargo, reveló la fecha de la siguiente audiencia, día en el que ya podría haber una resolución al caso.

Luis Pérez

“En la próxima audiencia, que ya hay fecha, es el próximo 2 de septiembre a las 9:15 de la mañana… Si todo sale bien, ese día podría haber una resolución… Ella no se presentó, estuvo en el programa, yo sí, porque yo estoy interesada en que se resuelva la situación a mi favor”. Ana María Alvarado

Ana detalló que se requiere un largo proceso legal para poder llegar a una resolución. No obstante, aseveró que intentó conciliar una vez más con la parte demandada para no llegar a instancias legales más complicadas, pero los abogados de Maxine se negaron.

Luis Pérez

“Nadie reconoce que yo trabajé ahí y nadie reconoce, incluso, que era un programa que se transmitía vía la radiodifusión… Ahora sí, estoy patidifusa” Ana María Alvarado

Por otro lado, Ana reiteró que no está buscando que ataquen a Woodside, pues solo querría que le den lo que le corresponde por su trabajo. Además, compartió que todo va por buen camino, pero no se va a adelantar a los hechos.

Asimismo, apuntó que está confiando en la Ley y que se haga justicia. Además, compartió que en la siguiente audiencia obligatoriamente Maxine debe asistir, ya que son pruebas presenciales y testimoniales

Ana María / Instagram

Ana María Alvarado revela lo que aprendió de este escándalo con Maxine Woodside

La conductora de Imagen TV expresó que esta situación le ha dejado mucho aprendizaje. Principalmente, a estar más atenta de lo que acepta al conformar parte de una empresa.

“La verdad es que yo no me fijaba en muchas cosas… De hecho, con Maxine, el trato fue verbal, pero no importa que no tengas contrato porque acreditas la relación laboral, pero si formalizas las cosas, yo se los recomiendo, formalicen sus trabajos… Con una cosita que no pongan atención, puedes perder un juicio”. Ana María Alvarado

Finalmente, la periodista agradeció a todos por sus mensajes de apoyo y pidió que estuvieran atentos a todo el material que subirá a través de sus redes sociales.

Al momento, Maxine no se ha pronunciado respecto a la batalla legal que enfrenta contra Ana María Alvarado.

