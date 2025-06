Shanik Berman asegura que Andrés García ”se abrió el pantalón” y le pidió favores ¡por una entrevista!

En una reciente emisión del programa Todo para la mujer, la periodista Shanik Berman sorprendió al público al revelar una experiencia personal que había mantenido en secreto por años con Andrés García. Durante una conversación con Maxine Woodside, Shanik relató que, en sus inicios como reportera, el reconocido galán del cine mexicano le hizo una propuesta indecorosa a cambio de concederle una entrevista.

La revelación de Shanik no tardó en viralizarse, pues más allá del impacto, desató un debate sobre el acoso en el medio del espectáculo que muchas mujeres han enfrentado tras bambalinas. ¡Shanik salió hasta regañada!

Mira: La casa de los famosos México 2025: Shanik Berman revela nuevos nombres de los futuros integrantes del reality

¿Cómo fue el encuentro entre Shanik Berman y Andrés García?

Según relató Shanik Berman, todo sucedió cuando comenzaba su carrera como reportera de espectáculos. Enviada a cubrir una película en la que participaba Andrés García, la periodista se acercó al galán sin siquiera reconocerlo:

“Fue la primera película que me mandaron a cubrir y yo no sabía quién era Andrés García y veo al hombre más hermoso, con los ojos verdes, y voy y le digo: ‘Oye, es que me mandaron a cubrir una entrevista con Andrés García. ¿Tú sabes quién es?’”, compartió Shanik al aire.

El actor no dudó en aprovechar la situación y, según la comunicadora, la invitó a su camerino con la promesa de ayudarla: “Me dijo: ‘Sí, ven, te llevo’, y me llevó a su camerino”. Pero lo que pasó dentro del lugar la dejó sin palabras: “Se abrió el pantalón. Se sacó el pirsh y me dijo: ‘Llégale y bebe’”, narró Shanik Berman ante el asombro de sus compañeros.

Lee: Shanik Berman revela que se sometió a importante cirugía y causa asombro: “Quedé como una niña”

¿Cuál fue la reacción de Shanik Berman a la propuesta de Andrés García?

La periodista aseguró que el desconcierto fue tal que apenas atinó a seguir preguntando por el verdadero Andrés García, sin darse cuenta de que hablaba directamente con él.

“Entonces yo le dije: ‘Pero ¿y Andrés García?’. Y me dijo: ‘Soy yo’. Luego me dijo: ‘Si quieres, ahorita me haces la entrevista’”, recordó Shanik.

Este episodio, que hasta ahora se mantenía en la intimidad de sus recuerdos, generó una ola de reacciones tanto en el foro del programa como en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el acto como un claro ejemplo de acoso en el medio artístico.

Así fue como lo reveló Shanik:

⚠️ SHANIK BERMAN revela que el actor ANDRÉS GARCÍA le pidió SEXO ORAL en su camerino, a cambio de darle una entrevista ‼️🍆💦



“Me llevo a su camerino, se abrió el pantalón, se sacó el ‘pirsh’ y me dijo: llégale y bebe” 🤯😖😳#Acoso #AcosoSexual #ShanikBerman #sexooral #oralsex… pic.twitter.com/tbYwetLYQK — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 19, 2025

Mira: Shanik responde a Crista, mamá de Gala Montes, tras tacharla de “venenosa” en entrevista con Adrián Marcelo

¿Cuál fue la reacción del público sobre la revelación de Shanik de la propuesta de Andrés García?

Como era de esperarse, el equipo de Todo para la mujer reaccionó con sorpresa y preocupación. Los compañeros de Shanik Berman, incluidos Maxine Woodside, señalaron que la experiencia relatada podía catalogarse como acoso por parte del famoso actor.

Una de las conductoras le dijo a Shanik: “Yo sí te voy a regañar, porque a mí no me parece que se deba normalizar el acoso. Hay mujeres que realmente se sienten vulnerables.”

Shanik trató de defenderse diciendo que “eran otros tiempos” y aseguró que, para ellas, eso era considerado “coqueto”. De inmediato, Maxine le respondió: “No, espérate, Shanik. Tampoco exageres, porque eso de que se baje el pantalón tampoco está bien.”

El tema no quedó ahí, ya que los usuarios en redes sociales se sumaron al debate, recordando que en su momento Andrés García fue conocido tanto por su talento como por sus actitudes galantes que, en más de una ocasión, cruzaron la línea.