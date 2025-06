Aseguran que Leonardo García es adicto y violento: “Acuch...ó a su mamá y Andrés García le metió un tiro”

En nuestra edición 1467, te dimos a conocer antes que nadie que Leonardo García, hijo del fallecido Andrés García, habría recaído en el alcohol. El actor lo negó. Una persona allegada a su propia familia y a su mamá, Sandra Vale, nos contó que supuestamente padece ataques de ira.

Además, la fuente dijo a TVNotas que habría heredado el carácter de su papá y que supuestamente habría ejercido violencia contra muchas mujeres e incluso hacia su propia madre:

“Antes del 10 de mayo, Leonardo viajó a Acapulco, Guerrero, para ver a su madre, Sandra Vale. Visitó a algunos amigos y entre la convivencia volvió a consumir alcohol y otras sustancias”.

Fuente a TVNotas

“Es típico de él negarlo ante los medios de comunicación. Maneja que ha estado en clínicas de rehabilitación solo por depresión, y no es así. A él le preocupa mucho el ‘qué dirán’ y aunque hace sus propios escándalos, no le gusta exhibirse ante la prensa, y menos ante el público. De nada le sirve que lo recluyan en clínicas de rehabilitación si no acepta su enfermedad y la justifica”