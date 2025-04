Leonardo García ¡se casará con Flaminia Villagrán!

Esta semana apareció en público Leonardo García, actor e hijo menor del fallecido Andrés García, junto a su novia Flaminia Villagrán, en medio de los rumores de una supuesta recaída de él en la bebida tras entrar a rehabilitación el año pasado.

Leonardo García y su novia / Fotos Archivo TVNOTAS, internet

¿Leonardo García entró a rehabilitación para salvar su relación con Flaminia Villagrán?

En septiembre de 2024 un amigo de Leonardo reveló a TVNotas que al principio todo era miel sobre hojuelas en la relación del hijo de Andrés García y la cirujana guatemalteca, pero que la relación empezó a ir mal y hasta hubo agresiones.

De acuerdo con el amigo de García, Flaminia estaba muy sacada de onda y sentenció:

“Está enamorada de Leonardo, pero primero son sus hijos. No ha cedido. Ojalá él tome terapia para salvar su relación” Amigo de Leonardo García

Poco después trascendió que, en efecto, Leonardo ingresó a una clínica de rehabilitación.

Flamina, novia de Leonardo García, habla de su situación con el alcohol / IG: @dra.flaminia

Al respecto, recientemente dijo a las cámaras de ‘Ventaneando’ que se internó por un tema de depresión y no por dependencia a la bebida. Sin embargo, un mes atrás aceptó que decidió internarse debido a su depresión que lo llevó a consumir más alcohol.

“Sí empecé a tomar más... Más que nada fue por cuestión sentimental y por pérdidas. La depresión te lleva al trago. Cuando estás deprimido tomas más. Si estás deprimido te va a pegar mal”, señaló.

Flamina, novia de Leonardo García, habla de su situación con el alcohol / IG: @dra.flaminia

¿Leonardo García salvó su relación y se casa con su novia Flaminia Villagrán?

Ahora, todo parece indicar que Leonardo García, gracias a que entró a rehabilitación, pudo salvar su relación, a pesar de los rumores de una recaída en el alcohol.

El galán de telenovelas fue captado acompañando a su novia al foro ‘Mujeres resilientes y transformadoras’ que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En este, ella habló de cómo las mujeres tienen derecho a acceder a una salud digna.

Para sorpresa de todos, García confirmó que próximamente podría unirse a Flaminia en matrimonio. Con una visible sonrisa en el rostro de ambos, al ser cuestionados de tener planes de boda, él dijo: “En eso andamos”.

Si bien no dieron más detalles de en qué fase de la planeación de la boda están, su felicidad fue evidente. Se espera pronto conocer de su futuro enlace. ¿Será que Leonardo invita a su hija no reconocida que dijo que no le importa nada que tenga que ver con su padre?



Así lo dijo Leonardo (min 34:10):