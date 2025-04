Hija no reconocida de Leonardo García reacciona a su recaída en el alcohol: “Cada quien sus cubas”

En la edición de este martes de TVNotas, te contamos que Leonardo García recayó en la bebida, tras haber sido internado en una clínica de rehabilitación. ¡Lo captaron en la fiesta durante tres días!

Un amigo cercano a Leonardo García reveló a TVNotas que su novia, Flaminia, le habría puesto como condición que se rehabilitara de sus adicciones, si no terminarían su relación. ¿No le hizo caso?

¿Leonardo García recayó en sus adicciones?

La fuente de TVNotas comentó que Leonardo García sufre de problemas de dependencia con la bebida, así como de otras sustancias. No obstante, su novia, Flaminia, lo internó en una clínica de rehabilitación para que pudiera superar este problema, dado que fue muy violento con ella en ese estado.

Ahora, el histrión habría aprovechado el viaje de su pareja para agarrar la fiesta durante tres días. Su recaída sucedió durante una salida entre amigos, incluido el productor Enrique Gou.

“Al principio, Leonardo solo bebía refresco mientras platicaba con Sian Chiong. De ahí lo invitaron a otro lugar. No sé por qué lo hicieron, si bien que sabían del problema de alcohol del que intenta salir”. Fuente TVNotas

“Los amigos no tuvieron reparo en subir fotos donde se les ve enfiestados. Leonardo se la siguió por 3 días. Aprovechó la ausencia de su novia”, agregó.

Las imágenes no pasaron desapercibidas en redes sociales. Sin embargo, el actor reaccionó y se dijo estar en perfectas condiciones, a través de una historia en sus redes sociales.

“Estamos perfectos, listos, trabajando”, escribió.

¿Qué dijo Nicole Curiel, hija no reconocida de Leonardo García, sobre su recaída al alcohol?

Aunque la novia de Leonardo García no se ha pronunciado a esta delicada situación, su hija no reconocida, Nicole Curiel, externó su postura con respecto a la polémica que enreda al actor.

En un encuentro con TVNotas, tras su presentación en el Teatro en breve, Nicole se habría mostrado poco intreresada por las adicciones de su padre. Incluso, dejó claro que ¡no le importa el apellido de Leonardo García!

“Ya vi las imágenes. ¿Qué te puedo decir? Para mí, mi papá es mi abuelo materno… Papá no es el que engendra, sino el que te cría. Mi papá es mi abuelo. Si eso está pasando, pues lo siento mucho. Las adicciones son algo muy tormentoso para la gente que las tiene y la gente que está al lado de ellos. Agradezco no estar en ese círculo”. Nicole Curiel

“Si es verdad, de verdad, espero que pueda salir de ahí. Solo es una foto. No se sabe más. No lo sé. No lo estoy defendiendo, pero luego las cosas las exageran mucho”, indicó.

Aunque el reportero le sugirió enviarle un mensaje de apoyo a Leonardo García, Nicole dijo que no tendría nada que decirle.

“No tengo que mandarle nada. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, la verdad. No tengo nada que decirle. Si tuviera algo que decirle, se lo diría. Creo que él ha tomado las decisiones que tiene que tomar y yo también. Entonces, cada quien tiene su camino, cada quien sus cubas”. Nicole Curiel

“Yo estoy muy contenta conmigo, con mi familia, con mis amigas, con la gente que sí es mi día a día. Si está pasando por eso, ojalá pueda salir de ahí”, concluyó.

¿Nicole Curiel siente dolor por no ser reconocida por Leonardo García?

Finalmente, Nicole Curiel subrayó que no le afecta en lo más mínimo no ser reconocida por Leonardo como su hija.

“La verdad, no, (no me duele). No hay nada que reconocer. No soy la única persona que no tiene el apellido de un papá y no me ha hecho falta. Tengo mucha mamá y muchos abuelos. Con toda la honestidad, no me duele. El apellido vale ma…, la neta. Todo está bien”. Nicole Curiel

¿Quién es Nicole Curiel, la hija no reconocida de Leonardo García?

Nicole Curiel es una actriz mexicana que nació el 24 de septiembre de 2001 en la Ciudad de México. Es hija de Karla Curiel y del actor Leonardo García, aunque él no la ha reconocido legalmente como su descendiente. Por lo tanto, Nicole es nieta, aunque no reconocida, del fallecido actor Andrés García.

Desde temprana edad, Nicole mostró interés por la actuación, lo que la llevó a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA).

Ha participado en diversas producciones televisivas, como:



‘La rosa de Guadalupe’,

‘Como dice el dicho’,

‘Si nos dejan’ y

‘La herencia’

En 2024, protagonizó la serie de terror ‘Reliquias oscuras’.



En entrevistas, la joven ha expresado que no mantiene relación alguna con su padre, Leonardo García, y que no le guarda resentimiento. Ha señalado que no lo considera una figura paterna debido a su ausencia en su vida.

Además, Nicole Curiel ha manifestado que no tiene interés en reclamar ninguna parte de la herencia de su abuelo, Andrés García. Enfatizó que su objetivo es construir su carrera por mérito propio.

