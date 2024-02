Andrés García, la bioserie, destapará secretos que pondrán a temblar al mundo del espectáculo

En este martes de TVNotas, conversamos en exclusiva con la productora Yolanda Garza, quien fue amiga íntima de Andrés García y nos contó el motivo por el cual no se le ha dado continuidad a la bioserie del actor.

“Desgraciadamente, Margarita no se ha recuperado al cien por ciento. Ella sigue en duelo por la pérdida de su marido. Obviamente, la entiendo. Esperaré hasta que ella decida continuar con la bioserie”.

“No podemos comenzar sin ella. Margarita es una pieza fundamental de la bioserie y más porque Andrés le dejó el nombre, las réplicas y todo su legado”.

Garza dijo que no pasará nada si los hijos de Andrés García no quieren estar en la bioserie, ya que la estrella central es él.

“Sé que la bioserie debe tener todas las versiones de quienes formaron parte de su vida, como sus hijos, pero él no quiso que los involucráramos. Es algo difícil para mí porque, como investigadora, debo indagar todo”. Yolanda Garza, productora y amiga de Andrés García

Agregó: “No creo que sus hijos quieran más dinero para aceptar. Más bien quiero que entiendan que no les pienso robar personalidad, ni nada de eso. Yo voy a contar lo que mi amigo me contó. Un día le dije a Andrés que le proponía a Leonardo para que lo interpretara en la bioserie. Me respondió enojado: ‘Ni se te ocurra. A ese no lo quiero’.

Andrés García y sus hijos, Andrés, Andrea y Leonardo / Redes sociales

Después le propuse a William Levy y me dijo: ‘Ese no sabe actuar y no está guapo como yo’. Entendí cuáles eran las cosas que él no quería y así será”.

“Hay muchas cosas que nadie sabe sobre Andrés más que yo. Lo que tengo claro es que, si este proyecto no se realiza, me llevaré esos secretos en mi mente de por vida. Había veces que me contaba cosas llorando, por temas que le lastimaban o le molestaban. En ocasiones lloraba por impotencia o arrepentimiento. La gente conoce a un Andrés fuerte, echando balazos y mujeriego, pero nadie conoce a ese gran ser humano”.

Yolanda reveló que no tiene nada que temer por la bioserie que quiere hacer, ya que tiene las pruebas suficientes para respaldarse. “No me animaría a escribir un libro con los secretos de Andrés porque me metería en muchos problemas. Sé muchas cosas de varias personas, pero no las diré. Prefiero quedarme callada”.

“La gente dice que quiero lucrar con la muerte de mi amigo, pero no es así. No lo necesito, solo lo dice la gente envidiosa. Un día, hablando con Andrés, tocamos el tema monetario de la bioserie y yo no quería hacerlo, él me respondió: ‘No seas p3nd3j4. Tienes que enseñarte a cobrar’ (ríe). Así que llegamos a un acuerdo y recibiré algo simbólico. Me ganaré muchos más problemas que dinero”.

Yolanda le propuso a don Andrés que Leonardo García lo interpretara en el proyecto, pero le respondió con un rotundo no: “Ni se te ocurra. A ese no lo quiero”



“Sé que después de hacer la bioserie, vendrán problemas, pero no tengo miedo porque los derechos de Andrés García los tiene Margarita Portillo. Si quieren reclamar algo, que sea con ella. En caso de que alguna personalidad se queje, no tengo por qué temer: tengo videos y grabaciones que comprueban, donde él declaró, no yo”, finalizó.

