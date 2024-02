Falleció Gina Montes, vedette y exbailarina de La carabina de Ambrosio, en Nueva York

Hace unos momentos, se confirmó el sensible fallecimiento de Gina Montes, famosa vedette y exbailarina del popular programa La carabina de Ambrosio, a los 80 años, tras luchar contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer por la periodista de Multimedios, María Luisa Valdés Doria, quien a través de redes sociales mencionó que la celebridad pereció el pasado sábado 27 de enero.

“Gina Montes vedette, falleció el 27 de enero en Nueva York, de cáncer. Descanse en paz”. María Luisa Valdés Doria

Hasta el momento se desconocen los detalles exactos de su fallecimiento, por lo que se espera que pronto sus amigos y familiares más cercanos den algún tipo de comunicado.

Pese a que Gina Montes ya se había alejado de los reflectores, su muerte no pasó desapercibida y los internautas han llenado las redes sociales de mensajes en los que la recuerdan con mucho cariño.

¿Quién era Gina Montes?

Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gina Montes, nació un 11 de enero de 1944, en Brasil. Desde muy pequeña, mostró una gran pasión por los escenarios y a los 7 años se unió a sus hermanas Mimi y Beth para formar un grupo de baile infantil.

Su gran talento y simpatía le permitieron realizar apariciones especiales en diversos programas televisivos en su país natal. En 1976, las hermanas vinieron a México en búsqueda de oportunidades en la industria artística.

Sin embargo, Mimi y Beth se regresaron a Brasil al poco tiempo, por lo que Gina comenzó su carrera en solitario. En 1978, se unió al elenco de La carabina de Ambrosio, donde destacó por su manera de bailar.

Durante su estancia en el programa, Montes creó un personaje con una simple frase que la popularizó: “Thank you, denank you, Ah! Ah! Ah!”. Si bien no hizo tantas apariciones por su dificultad al hablar español, se ganó el corazón del público mexicano.

En 1985, se retiró del show. Si bien planeaba regresar al año siguiente, esto le fue imposible debido a su embarazo. En 1987, dio a luz a su única hija, Judith Teresa Macías.

Durante esa época, sufrió un grave accidente que le provocó una fuerte lesión en el pie y ya no pudo volver a bailar, por lo que se quedó a vivir en Nueva York y trabajó en diversos empleos para salir adelante y mantener a su pequeña.

Desde ese entonces, se mantuvo lejos de los reflectores y, en las pocas entrevistas que dio, mencionó que se había alejado de la vida pública para dedicarse a su familia.

Descanse en paz, Gina Montes.