Lyn May suelta tremendo consejo para la eterna juventud, sin filtros: “Come bien y deja de...”

A sus 72 años, Lyn May sigue causando revuelo en redes sociales, y esta vez, por un consejo para la juventud eterna que lanzó sin filtros, como es su estilo. La vedette mexicana, ícono del cine de ficheras y del espectáculo nocturno de los años 70 y 80 esta vez tocó una fibra sensible en la audiencia. En un contexto donde abundan dietas extremas, tratamientos invasivos y recetas mágicas para verse joven, la exbailarina apostó por lo simple y directo: cuidar el cuerpo desde lo básico. Sin embargo, las redes reaccionaron a su consejo. ¿Qué dijo? Te contamos.

Lyn May habla sobre su muerte / IG: @lyn_may_

¿Qué dijo Lyn May sobre su secreto de la eterna juventud y por qué generó tanto impacto?

La publicación fue breve, pero explosiva. En un video compartido en una historia de su cuenta oficial de Instagram (@lyn_may_), la vedette aparece con un atuendo casual, mostrando su característica energía, y sin rodeos lanza su consejo:

“Un consejo de vedette: come bien, duerme bien, haz ejercicio y deja de dro...te” .

El video no tardó en viralizarse. En cuestión de horas acumuló millones de “me gusta”, comentarios y compartidas. Algunos seguidores aplaudieron la franqueza de Lyn May, otros señalaron que el tono era demasiado duro, y no faltaron quienes recordaron que ella misma se ha sometido a varias cirugías estéticas, por lo que su mensaje fue interpretado por algunos como contradictorio.

Sin embargo, más allá de la polémica, el clip reavivó una conversación importante: la responsabilidad individual en el cuidado de la salud física y mental. El comentario sobre las sustancias también fue interpretado por muchos como una crítica directa al estilo de vida, donde el consumo de sustancias se normaliza o glamuriza.

Lyn May presume su nuevo rostro / IG: @lyn_may_

¿Cuál es el secreto de juventud de la vedette, Lyn May?

Lyn May no ha negado nunca que ha pasado por el quirófano más de una vez, pero también ha insistido en que mantenga una rutina saludable que incluya buena alimentación, descanso y ejercicio. A lo largo de los años ha afirmado que sigue dietas estrictas, principalmente vegetarianas, y que practica ejercicios de estiramiento, yoga y danza. Incluso ha dicho que evita el alcohol y no fuma.

En entrevistas pasadas, la artista ha confesado que también recurre a suplementos vitamínicos y tratamientos faciales no invasivos. Sin embargo, lo que más destaca en sus discursos es una actitud mental enfocada en el bienestar, la actividad constante y la autoaceptación, pese a las críticas que ha recibido por sus transformaciones estéticas.

Lyn May / Instagram: @lynmay

¿Quién es Lyn May y por qué sigue siendo tan relevante en el mundo del espectáculo?

Nacida como Lilia Mendiola Mayanes en 1952, en Acapulco, Guerrero, Lyn May comenzó su carrera como bailarina en centros nocturnos del puerto. Su belleza y talento la llevaron rápidamente al cine, donde brilló al lado de otras grandes figuras como Sasha Montenegro, Wanda Seux y Olga Breeskin.

Más allá del escándalo, siempre ha sabido mantenerse vigente. Ya sea por sus declaraciones provocadoras, apariciones en reality shows, colaboraciones musicales con artistas urbanos o publicaciones virales, Lyn May ha sabido adaptarse a las nuevas plataformas sin dejar de ser ella misma. En los últimos años, ha ganado notoriedad entre las generaciones más jóvenes gracias a TikTok e Instagram, donde su estilo desenfadado y sus videos extravagantes han conquistado a nuevos seguidores.

