Olga Breeskin revela que vivió momentos de terror con un productor que la compró y revendió: “Fui esclava”

La violinista Olga Breeskin reveló los momentos de terror que vivió con un productor, a quien señaló de “esclavizarla”, “comprarla” y “revenderla” durante 7 años de su vida.

Olga Breeskin, quien se consolidó como una de las representantes de la música y el cabaret, destapó que no todo ha sido color de rosa en su carrera. Ha vivido momentos que la llevaron a pensar en tomar una decisión fatal.

Olga Breeskin acusa a un productor de esclavizarla / IG: @olgabreeskin1

¿Qué dijo Olga Breeskin sobre un famoso productor que la esclavizó?

A través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Breeskin dio detalles de cómo se “enredó” con un productor, quien supuestamente la “esclavizó” por aproximadamente 7 años en Las Vegas.

“Yo, sin saber, que me enredo con el productor, sin saber que me había comprado durante 7 años, me tuvo de esclava, laboral, personal... es muy difícil lo que te estoy diciendo, pero te prometí ser sincera”, dijo la actriz.

“Fueron los 7 años más espantosos de mi vida y eso no fue lo peor. Este tipo, que algunos los llaman proxenetas, también me revendía al mejor postor. Me revendía con hispanos acaudalados (les decía): ‘Ahí les va Olgita para que me la manden con el cheque que acordamos’”, añadió Olga.

¿Olga Breeskin intentó quitarse la vida por el abuso de un famoso productor?

Aunado a esta fuerte revelación, la también vedette mexicana reveló que tuvo deseos de quitarse la vida, ya que no encontraba la manera de salir de esa terrible situación.

“A mí me decía: ‘No regreses sin el cheque’. Lo digo con mucha pena, porque de ahí vino el deseo de (atentar contra ella misma)”, sentenció.

Asimismo, la actriz compartió si, en algún momento, intentó denunciar estos delitos. Aseguró que, aunque varios le señalaron que era importante que alzara la voz, no era tan fácil como parecía.

“No tenía opción porque era un (criminal que le quita la vida a otras personas), mucha gente me dice: ‘Ay, Olguita ¿y por qué se dejaba, por qué no denunció?’. Es fácil decir, pero que se pongan en el pellejo de una mujer comprada a los 40 años de edad, que se supone que ya se las sabe de todas y no sabe nada”, comentó.

Agregó: “Cuando estás en plan de esclava no tienes voluntad propia, no la tenía, pero tenía que pasar así para advertir a las nuevas generaciones que piensan que el cuerpo es un instrumento de dinero, no lo es”.

Al momento, Olga Breeskin, madrina de Cristian Castro, no reveló en ‘El minuto que cambió mi destino’ el nombre de la persona que le hizo tanto daño en el pasado.

