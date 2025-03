Olga Breeskin cumplirá promesa a Dulce en emotivo homenaje en La Maraka

Este 26 y 27 de marzo se presentará en el centro de espectáculos La Maraka un gran homenaje a la cantante Dulce, con las colaboraciones de María del Sol, Sheyla, Myriam, Aranza, Alejandra Ávalos, Juan Pablo Manzanero y Olga Breeskin, entre otros.

Dulce falleció el pasado 25 de diciembre de 2024. / IG: @dulcelacantante

Se presentará un homenaje a Dulce con destacados artistas

Este homenaje contará con nueva tecnología, lo que hará de esta una experiencia única. Se presentará un holograma de Dulce, permitiendo a los asistentes revivir su presencia en el escenario de una manera especial.

Además, se estrenarán canciones inéditas grabadas por Dulce, dedicadas con amor a su única hija Romina, quien fue el gran amor de la icónica cantante.

No te pierdas: Mitzy planea homenajes a Dulce sin autorización de la familia

Olga Breeskin es actriz y toca el violín. / RRSS

Platicamos con una de las involucradas en este homenaje, Olga Breeskin, quien nos dijo: “Estoy muy emocionada de participar en este tributo a nuestra inolvidable Dulce. Cuando yo me enteré el pasado 25 de diciembre de su terrible pérdida, no lo podía creer y recordé una promesa que le había hecho a ella, quien me pidió que yo tocara con violín sus canciones”.

Y Olga puso manos a la obra: “Lo hice y subí esos vídeos a mi canal de YouTube y llegaron a oídos de Ernesto, el dueño de La Maraka, que le comentó a Moisés, el yerno de Dulce, y eso se convirtió en una invitación para participar en el homenaje”.

Olga nos habló de su amistad con Dulce: “Desde la década de los 70 siempre fuimos muy buenas compañeras. Ella era una mujer tan generosa, amorosa, buena madre, buena hija, buena abuela. Recuerdo que una vez en octubre del 2023 nos estábamos maquillando las dos para un show, compartimos el camerino y le dije: ‘Oye Dulcita, ¿a que no me cantas “Heridas”, porque esa me llega al corazón?’ y comenzó con su voz de gorrión. Después siguió con “Déjame volver contigo” y me dijo que con la condición de que yo grabara esas dos canciones en violín. Fallé, porque las grabé hasta que ella partió de este mundo, pero ya sabes, a una le gana la desidia, nunca imaginé que se fuera a ir de este plano tan joven, en plenitud de su vida”.

Podría gustarte: Hija de Dulce sorprende a los fans de su madre con 5 datos que no conocían de la cantante: “Te extrañamos”

Olga Breeskin participará en el homenaje a Dulce en La Maraka

Olga Breeskin quedó con una lección por no haber grabado las canciones a Dulce en vida como se lo prometió: “Reconozco mi falla y que sea un mensaje para el público, que lo que prometas y digas hay que hacerlo en ese momento porque no tenemos la vida comprada, pero ahora en este show le cumpliré su promesa, yo con mi violín, en el piano Juan Pablo Manzanero y en la voz María del Sol, imagínate lo que será eso”.

Mira: Dulce: Revelan las primeras imágenes del interior de la casa de la actriz a mes y medio de su muerte

Dulce canta en el nuevo melodrama de Televisa que se estrena a finales de junio / Instagram: @dulcelacantante

Agregó: “Cuando supe de su muerte caí derrumbada. Hasta la fecha me cuesta digerir que eso pasó, pero he estado hablando con su hija Romina por videollamadas y hemos logrado una compenetración que nos alivia de alguna manera el dolor. Romina ha llorado en las videollamadas y me contagió, pero Dulce ya no quiere que lloremos, sino que celebremos su vida, que cantemos y por eso este maravilloso homenaje que el público no se puede perder”.

Los shows serán el 26 y 27 de marzo a las 9 de la noche en el centro de espectáculos La Maraka, ubicado en Eugenia, esquina con Mitla, colonia Narvarte.

Mira: El perrito de Dulce, Pinto, sufre su ausencia y rompe corazones en redes